旅行意義影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.18上映
旅行的意義影評｜《旅行的意義》於12.18在香港上映！東方新地為你整合《旅行的意義》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
《旅行的意義》必看一丨電影詳情
《旅行的意義》必看二丨劇情簡介
《旅行的意義》必看三丨《旅行的意義》影評
《旅行的意義》必看四丨電影預告
《旅行的意義》必看五丨預告片段曝光
《旅行的意義》必看六丨電影彩蛋
《旅行的意義》必看七｜上映時間、場次及預售情況
|《旅行的意義》電影詳情
|名稱
|旅行的意義 (Two Seasons, Two Strangers)
|片種
|劇情
|編劇
|柘植義治
|導演
|三宅唱
|主演
|沈恩敬,河合優實,堤真一
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2025年12月18日, Thu (公映)
鬱鬱不得志的李編劇因緣際會來到一個大雪紛飛的深山中，誤打誤撞進入了一家破舊的旅館。屋頂幾乎被積雪壓塌，旅館的老闆笨造看起來毫無幹勁，旅館裡沒有暖氣，飯菜也馬馬虎虎，連床鋪都得自己鋪。然而，笨造似乎藏著什麼秘密。某天晚上，笨造帶著李踏入了夜晚雪原…
《旅行意義》必看三丨旅行意義影評
影評有待更新
《旅行意義》必看四丨電影預告
預告有待更新
《旅行意義》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《旅行意義》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有旅行的意義彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《旅行意義》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看旅行的意義上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：旅行的意義電影劇照