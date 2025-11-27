旅行的意義

旅行意義影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.18上映

電影影評
東方新地編輯部

旅行的意義影評｜《旅行的意義》於12.18在香港上映！東方新地為你整合《旅行的意義》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

旅行意義影評｜入場前7大必看劇情

《旅行的意義》必看一丨電影詳情
《旅行的意義》必看二丨劇情簡介
《旅行的意義》必看三丨《旅行的意義》影評
《旅行的意義》必看四丨電影預告
《旅行的意義》必看五丨預告片段曝光
《旅行的意義》必看六丨電影彩蛋
《旅行的意義》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《旅行意義》必看一丨電影詳情

《旅行的意義》電影詳情
名稱 旅行的意義 (Two Seasons, Two Strangers)
片種 劇情
編劇 柘植義治
導演 三宅唱
主演 沈恩敬,河合優實,堤真一
片長 待定
級別 待定
語言 日語 (中文字幕)
上映 2025年12月18日, Thu (公映)

旅行的意義
旅行的意義（圖片來源：旅行的意義電影劇照)

《旅行意義》必看二丨劇情簡介

鬱鬱不得志的李編劇因緣際會來到一個大雪紛飛的深山中，誤打誤撞進入了一家破舊的旅館。屋頂幾乎被積雪壓塌，旅館的老闆笨造看起來毫無幹勁，旅館裡沒有暖氣，飯菜也馬馬虎虎，連床鋪都得自己鋪。然而，笨造似乎藏著什麼秘密。某天晚上，笨造帶著李踏入了夜晚雪原…
《旅行意義》必看三丨旅行意義影評

影評有待更新
《旅行意義》必看四丨電影預告

預告有待更新
《旅行意義》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新

《旅行意義》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有旅行的意義彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《旅行意義》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看旅行的意義上映時間、場-次及預售情況：

圖片來源：旅行的意義電影劇照

