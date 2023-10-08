智理想情人影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.8 上映
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《智理想情人》於10.8 在香港上映！《智理想情人》由瑪倫艾格, 丹史蒂芬斯, 姍迪許娜, 漢斯路夫主演，東方新地為你整合《智理想情人》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《智理想情人》7大入場前必看重點
《智理想情人》重點一丨電影詳情
《智理想情人》重點二丨劇情簡介
《智理想情人》重點三丨智理想情人影評
《智理想情人》重點四丨電影預告
《智理想情人》重點五丨預告片段曝光
《智理想情人》重點六丨電影彩蛋
《智理想情人》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《智理想情人》重點一丨電影詳情
|《智理想情人》電影詳情
|名稱
|智理想情人 (I’m Your Man)
|片種
|劇情,愛情,喜劇
|編劇
|—
|導演
|瑪麗亞施拉德
|主演
|瑪倫艾格, 丹史蒂芬斯, 姍迪許娜, 漢斯路夫
|片長
|1小時42分
|級別
|IIA 級
|語言
|德語 (中英文字幕)
|上映
|2023年10月8日, Sun (重映)
2022年7月28日, Thu (公映)
《智理想情人》重點二丨劇情簡介
智理想情人劇情講述研究古文字的學者艾瑪為了經費，不惜答應上司試用機械人公司為她度身訂造的AI 「完美情人」三星期。機械情人湯靚仔斯文，一口優雅英式德語口音，完全是她的夢中情人。但艾瑪根本無心談戀愛，何況面前的根本不是真人！理性的她本來對湯的浪漫招數絕緣，但湯在她失落時不離不棄陪伴，竟令她開始動搖……被程式設定的愛，會變成真愛嗎？瑪倫艾格演繹外表堅強、內心脆弱的女子，勇奪柏林影展首個不分性別的「最佳主角銀熊獎」。
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《智理想情人》重點三丨智理想情人影評
觀眾總評分：7.1/10影評有待更新
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《智理想情人》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《智理想情人》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：智理想情人電影劇照