機動戰士高達 閃光之凱薩衛 瑟茜魔女影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.12上映
《機動戰士高達 閃光之凱薩衛 瑟茜的魔女》於3.12在香港上映！
《機動戰士高達 閃光之凱薩衛 瑟茜魔女》必看一丨電影詳情
|《機動戰士高達 閃光之凱薩衛 瑟茜的魔女》電影詳情
|名稱
|機動戰士高達 閃光之凱薩衛 瑟茜的魔女 (Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe)
|片種
|動畫,戰爭,科幻
|編劇
|武藤康之
|導演
|村瀨修功
|主演
|配音: 小野賢章,上田麗奈,諏訪部順一,齊藤壯馬
|片長
|1小時48分
|級別
|待定
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2026年3月12日, Thu (公映)
《機動戰士高達 閃光之凱薩衛 瑟茜魔女》必看二丨劇情簡介
U.C.0105，馬沙之反擊的12年後——。為反抗實施高壓統治的地球聯邦政府，「馬法狄」以暗殺政府高官的方式展開鬥爭。其領袖的真正身分，正是曾在一年戰爭與阿寶・尼爾並肩作戰的布拉度之子，凱薩衛・諾亞。哈薩威因神秘少女吉吉·安達魯西亞展現的奇異力量而回想起過去的創傷。在她的言語影響下，他一邊動搖，一邊準備馬夫提的行動——襲擊阿德萊德會議。聯邦軍的肯尼斯·斯雷格在準備自己策劃的阿德萊德會議防衛作戰及殲滅馬夫提的行動時，受到刑事警察機構的漢德利·約克桑提出的秘密協議。在哈薩威與肯尼斯各自為目標行動的同時，吉吉也為了自己的使命前往香港。
《機動戰士高達 閃光之凱薩衛 瑟茜魔女》必看三丨機動戰士高達 閃光之凱薩衛 瑟茜魔女影評
《機動戰士高達 閃光之凱薩衛 瑟茜魔女》必看四丨電影預告
《機動戰士高達 閃光之凱薩衛 瑟茜魔女》必看五丨預告片段曝光
《機動戰士高達 閃光之凱薩衛 瑟茜魔女》必看六｜電影彩蛋
《機動戰士高達 閃光之凱薩衛 瑟茜魔女》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看機動戰士高達 閃光之凱薩衛 瑟茜的魔女上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：機動戰士高達 閃光之凱薩衛 瑟茜的魔女電影劇照