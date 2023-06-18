比海還深影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.18 上映

《比海還深》於6.18 在香港上映！《比海還深》由阿部寬, 樹木希林, 真木陽子, 池松壯亮, Lily Franky主演，東方新地為你整合《比海還深》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。