比海還深影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.18 上映
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《比海還深》於6.18 在香港上映！《比海還深》由阿部寬, 樹木希林, 真木陽子, 池松壯亮, Lily Franky主演，東方新地為你整合《比海還深》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《比海還深》7大入場前必看重點
《比海還深》重點一丨電影詳情
《比海還深》重點二丨劇情簡介
《比海還深》重點三丨比海還深影評
《比海還深》重點四丨電影預告
《比海還深》重點五丨預告片段曝光
《比海還深》重點六丨電影彩蛋
《比海還深》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《比海還深》重點一丨電影詳情
|《比海還深》電影詳情
|名稱
|比海還深 (After The Storm)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|是枝裕和
|主演
|阿部寬, 樹木希林, 真木陽子, 池松壯亮, Lily Franky
|片長
|1小時57分
|級別
|I 級
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2023年6月18日, Sun (重映)
2016年7月21日, Thu (公映)
《比海還深》重點二丨劇情簡介
比海還深劇情講述雙失中年良多（阿部寬 飾）自十五年前拿過文學獎後就陷入創作危機，沉迷賭博，現在淪落到兼職做偵探，自欺欺人說「為小說找靈感」，其實是搵兩餐。在屋邨獨居的老媽（樹林希林 飾）眼見兒子鬱鬱不得志，不禁傷感，但仍對他抱有希望。良多唯一的幸福，是每月一次與兒子的會面。當他發現前妻（真木陽子 飾）有了新男友後，他更渴望跟妻兒破鏡重圓。一夜颱風突然殺到，四口子被迫重聚屋簷下，四分五裂的家在暴風雨後有何領悟？
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《比海還深》重點三丨比海還深影評
觀眾總評分：7.4/10影評有待更新
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《比海還深》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《比海還深》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新回到目錄
《比海還深》重點六｜電影彩蛋
《比海還深》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：比海還深電影劇照