永恆的記憶影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.9 上映優先場
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《永恆的記憶》於10.9 在香港上映！東方新地為你整合《永恆的記憶》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《永恆的記憶》7大入場前必看重點
《永恆的記憶》重點一丨電影詳情
《永恆的記憶》重點二丨劇情簡介
《永恆的記憶》重點三丨永恆的記憶影評
《永恆的記憶》重點四丨電影預告
《永恆的記憶》重點五丨預告片段曝光
《永恆的記憶》重點六丨電影彩蛋
《永恆的記憶》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《永恆的記憶》重點一丨電影詳情
|《永恆的記憶》電影詳情
|名稱
|永恆的記憶 (The Eternal Memory)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|梅蒂阿爾柏迪
|主演
|—
|片長
|1小時25分
|級別
|IIA 級
|語言
|西班牙語 (中英文字幕)
|上映
|2023年10月9日, Mon (優先場)
2023年10月26日, Thu (公映)
《永恆的記憶》重點二丨劇情簡介
永恆的記憶劇情講述記憶有什麼意義？當眼前摯愛連自己都忘卻，情感還在嗎？ 智利著名記者Augusto八年前患上阿茲海默症，隨著記憶褪去，他逐漸失去與外在世界的連結，陷入沮喪與無助。妻子Paulina只能日復一日耐心地提醒丈夫最重要的事情——二人的名字、二人彼此相愛。 本片紀錄寫一對伴侶相守25年的感人故事，儘管疾病帶來的絕望籠罩了原本平靜的生活，Paulina在照顧丈夫的過程中始終不離不棄。
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《永恆的記憶》重點三丨永恆的記憶影評
影評有待更新
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《永恆的記憶》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《永恆的記憶》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：永恆的記憶電影劇照