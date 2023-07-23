永遠比那些笨蛋年輕影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.23 上映
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《永遠比那些笨蛋年輕》於7.23 在香港上映！《永遠比那些笨蛋年輕》由佐久間由衣, 奈緒主演，東方新地為你整合《永遠比那些笨蛋年輕》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《永遠比那些笨蛋年輕》7大入場前必看重點
《永遠比那些笨蛋年輕》重點一丨電影詳情
《永遠比那些笨蛋年輕》重點二丨劇情簡介
《永遠比那些笨蛋年輕》重點三丨永遠比那些笨蛋年輕影評
《永遠比那些笨蛋年輕》重點四丨電影預告
《永遠比那些笨蛋年輕》重點五丨預告片段曝光
《永遠比那些笨蛋年輕》重點六丨電影彩蛋
《永遠比那些笨蛋年輕》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《永遠比那些笨蛋年輕》重點一丨電影詳情
|《永遠比那些笨蛋年輕》電影詳情
|名稱
|永遠比那些笨蛋年輕 (Eternally Younger Than Those Idiots)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|吉野龍平
|主演
|佐久間由衣, 奈緒
|片長
|1小時58分
|級別
|IIB 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年7月23日, Sun (重映)
2021年10月14日, Thu (公映)
《永遠比那些笨蛋年輕》重點二丨劇情簡介
永遠比那些笨蛋年輕劇情講述大學生涯即將結束，已找到兒童社工一職的堀貝 (佐久間由衣 飾) 閒得發愁。身高170cm的22歲處女，身邊人覺得她奇怪，本人卻毫無自覺。打工上學回家，日子就是散漫。堀貝跟比她小一年的豬乃木 (奈緒 飾) 上同一所大學，豬乃木有着傷痛往事，兩人相知相識，關係獨特。與此同時，因朋友的死，堀貝漸漸發現隱藏在身邊日常的「暴力」及「悲傷」…改編太宰治獎及芥川獎作家津村記久子的小說，處處散發感性與治癒的語言力量。與惡的距離或近，但少年的你永遠比他們年輕，幸福終站在你的一方。
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《永遠比那些笨蛋年輕》重點三丨永遠比那些笨蛋年輕影評
我等凣夫俗子，恕未能接受高級藝術作品。雖然兩女主角都好入戲。戲的主旨是喚起世人對兒童暴力問題的關注。但導演手法超凣，讓凢人看得不是味兒! 床戲牽强，兩女成好友互相憐愛，又何必硬上床？
★★★★★★☆☆☆☆6/10
反映大學生畢業之時所遇到的問題，亦包含了社會問題。沒有太強的高低起伏，反而覺得更貼身貼地。作為成年人，如曾經對這個社會制度及價值觀作出懷疑，你會找到共鳴。
★★★★★★★★☆☆8/10
圖片來源：永遠比那些笨蛋年輕電影劇照