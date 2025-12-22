河鰻影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.24上映
《河鰻》必看一丨電影詳情
|《河鰻》電影詳情
|名稱
|河鰻 (EEL)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|朱駿騰
|主演
|潘綱大,柯泯薰
|片長
|1小時43分
|級別
|III 級
|語言
|國語 (中英文字幕)
|上映
|2025年12月24日, Wed (公映)
《河鰻》必看二丨劇情簡介
台北市中一座封閉被遺忘的孤島，時間和記憶都在這裡慢慢消散變成一片迷霧，在垃圾焚化廠工作的年輕男子阿亮，因為父親落海失蹤，又重新回到了這個他曾經最想逃離的島，就此留了下來，固執地守護著父親留下來舊的船屋與鴿舍，他的生活與時間就此停滯。一天在他遇見了漂浮在河中的神秘女人——她漂亮又難以捉摸，像是來自古老世界的靈魂。她的出現就像水流一樣，時而出現又消失，女子漂入阿亮的生活，兩人在這塊時間和記憶都像霧一樣消散的沙洲，慢慢揭開彼此隱藏的故事，踏上了尋找自我與歸屬的旅程。
《河鰻》必看三丨河鰻影評
影評有待更新
《河鰻》必看四丨電影預告
河鰻預告講述當我們總是把「存在」視為理所當然，會不會下一秒就突然驚覺：一切不過是幻影？《河鰻》是個關於自由與歸屬的奇幻愛情故事，故事發生在台北市一處被遺忘的角落──社子島。主角「亮」因為父親的落水失蹤，讓他重新回到了這座曾經最想逃離的孤島，固執地守護父親留下來的一切，直到有一天，他與漂浮在河中的謎樣女子相遇，女子闖入亮的生活，點燃了亮心中孤寂的角落，兩人開始踏上彼此救贖的旅程。乍看之下，這個故事似乎只圍繞著兩個角色，但其實，社子島正是第三個主角。社子島雖然位於台北市的中心，卻像一個被遺忘的時光膠囊，被遺忘封閉了五十多年。幾年前，我在一次迷路時意外闖入社子島。這座由兩條河流沖積而成的沙洲島嶼，像是卡在中間的中陰之地，從土地、人最後到神，都是順著河水而來的，但這一切終究也會隨著水流而改變消失，就像現實中，社子島同時也正面臨台北市政府強制開發，最終將被夷平、抹去。「存在」與「時間」一直是我生命中最大的恐懼，也是不斷在我創作中反覆出現的主題。很小的時候，我就意識到，沒有什麼是永恆的。無論我多努力抓住，終究會失去。那樣的恐懼如影隨形——從我在2006年改編川端康成短篇小說《睡美人》裡那個孤獨的老翁，到《河鰻》裡的主角阿亮，都是拼命想留住過去、拒絕向前的人。不過，隨著年紀增長，我也慢慢學會接受。人生就是一段不斷追尋答案的旅程。即使永遠找不到答案，也只能繼續前行。其實，生命中的一切，不都是不斷循環、周而復始嗎？這樣的領悟，也成為我想拍《河鰻》的原因。究竟什麼才是真正的歸屬與自由？
《河鰻》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《河鰻》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有河鰻彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《河鰻》必看七｜上映時間、場次及預售情況
