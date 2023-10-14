潛行凶間影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.14 上映
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《潛行凶間》於10.14 在香港上映！《潛行凶間》由里安納度狄卡比奧, 渡邊謙, 祖瑟哥頓利維主演，東方新地為你整合《潛行凶間》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《潛行凶間》7大入場前必看重點
《潛行凶間》重點一丨電影詳情
《潛行凶間》重點二丨劇情簡介
《潛行凶間》重點三丨潛行凶間影評
《潛行凶間》重點四丨電影預告
《潛行凶間》重點五丨預告片段曝光
《潛行凶間》重點六丨電影彩蛋
《潛行凶間》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《潛行凶間》重點一丨電影詳情
|《潛行凶間》電影詳情
|名稱
|潛行凶間 (Inception)
|片種
|動作,科幻,懸疑,冒險
|編劇
|基斯杜化路蘭
|導演
|基斯杜化路蘭
|主演
|里安納度狄卡比奧, 渡邊謙, 祖瑟哥頓利維
|片長
|2小時28分
|級別
|IIB 級
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年10月14日, Sat (重映)
2010年7月15日, Thu (公映)
《潛行凶間》重點二丨劇情簡介
潛行凶間劇情講述Dom Cobb (里安納度狄卡比奧飾演)是一名精於潛盜的神偷，專門趁目標人物於睡夢狀態中思維最軟弱的時候，潛入他們的意識中盜取機密資料。Dom的天賦技能使他成為商界間諜活動夢寐以求的的合作伙伴，但同時亦令他變成失去所愛的國際逃犯。此時，Dom接受了一項新任務，只要事成便能得到一個重生的機會，但是，他卻要做到潛意識犯罪中最不可能的境界：潛植意念。Dom與他的夥伴並不是如以往般策劃完美的盜竊行動，相反是要潛入目標人物最深層次的潛意識中，植入一項意念。如果他們能夠成功，這將會是開天闢地，史無前例的完美罪行。 但是，即使他們如何精心策劃行動的每一步，在這次任務的潛意凶間中，卻有一個神秘敵人如影隨形，彷似能預知他們計劃的每一步……而這個神秘人，則只有Dom能夠感應到其存在……
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《潛行凶間》重點三丨潛行凶間影評
影評有待更新
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《潛行凶間》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《潛行凶間》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：潛行凶間電影劇照