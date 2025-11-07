無名人生影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.10上映
《無名人生》必看一丨電影詳情
|《無名的人生》電影詳情
|名稱
|無名的人生 (Jinsei)
|片種
|劇情
|編劇
|鈴木竜也
|導演
|鈴木竜也
|主演
|—
|片長
|1小時33分
|級別
|待定
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2025年11月10日, Mon (公映)
《無名人生》必看二丨劇情簡介
一名受盡欺凌的鄉村少年，母親被年老司機撞死，被唯一的朋友說服去追逐偶像夢。他漫長的人生映照出日本當代社會的裂痕——政治與娛樂圈的黑暗面、被遺忘的年輕生命、網絡世代的暴烈與虛空⋯⋯ 構成這個沒有名字、卻被冠上許多稱呼的少年，美麗又哀傷的生命詩篇。
《無名人生》必看三丨無名人生影評
影評有待更新
《無名人生》必看四丨電影預告
無名的人生預告講述日本動畫新銳鈴木竜也帶來一鳴驚人之作，包辦編劇、美術及配樂，由《音樂》動畫導演岩井澤健治監製，描繪一個無名靈魂橫跨百年的軌跡，一舉入圍安錫國際動畫電影節非競賽單元。鈴木竜也受疫情影響自學動畫製作，憑一己之力創作短篇作品《Lawless Love》和《MAHOROBA》，並於日本電影節獲獎，包括 Pia Film Festival 2022 評審團特別獎。後來着手準備製作首部動畫長片《無名的人生》而在眾籌網站 CAMPFIRE 發起眾籌，期望籌得款項足以支持自己一年內不用打工專心創作，結果鈴木竜也在沒有劇本和分鏡本的情況下眾籌成功；一個人，一部 iPad，導演、編劇、美術、剪接、配樂通通一腳踢。製作後期《音樂》及《極速一百米。》導演岩井澤健治加入監製，更為鈴木竜也找來日本 hip-hop 音樂人 ACE COOL 配音，經歷18個月的熱血苦戰，最終完成長片《無名的人生》！為表謝意，鈴木竜也親手繪畫了幾百位捐助人的肖像，並在片末逐一展示！有別於主流的日本動畫產業大製作，鈴木竜也成功在網上建立自己的社群，動用群體的力量「養起」獨立創作；前瞻性的製作模式預視動畫產業即將迎來更靈活、多樣、高機動性的變化。《無名的人生》以一位「從未被稱呼名字的男人」的百年人生，貫穿對日本當代社會現象的反思。被欺負的孤獨少年，結緣轉校新同學，夢想一起成為偶像。出生入死，百年孤寂；由少年，到中年，再到老年，波瀾起伏的一生被叫過許多「花名」，卻無一能夠代表真正的自己。鈴木竜也將高齡駕駛、娛樂圈潛規則、青年不明死亡、戰爭，等多種社會爭議和現象融入動畫中的十個章節，而每個章節都採以不同的視覺風格，展示不同人生階段的變化，最後導向「比生命更大」（larger than life）的最終章。
《無名人生》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《無名人生》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有無名的人生彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《無名人生》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看無名的人生上映時間、場-次及預售情況：