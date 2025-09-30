無盡施嘉莉影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.11上映
廣告
無盡的施嘉莉影評｜《無盡的施嘉莉》於12.11在香港上映！東方新地為你整合《無盡的施嘉莉》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊
無盡施嘉莉影評｜入場前7大必看劇情
《無盡的施嘉莉》必看一丨電影詳情
《無盡的施嘉莉》必看二丨劇情簡介
《無盡的施嘉莉》必看三丨沙贊！眾神之怒影評
《無盡的施嘉莉》必看四丨電影預告
《無盡的施嘉莉》必看五丨預告片段曝光
《無盡的施嘉莉》必看六丨電影彩蛋
《無盡的施嘉莉》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《無盡施嘉莉》必看一丨電影詳情
|《無盡的施嘉莉》電影詳情
|名稱
|無盡的施嘉莉 (Scarlet)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|配音: 蘆田愛菜,岡田將生
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2025年12月11日, Thu (公映)
《無盡施嘉莉》必看二丨劇情簡介
一位高貴的公主施嘉莉，在親眼目睹父親遭到暗殺後，決心踏上復仇之路。然而她的復仇行動以失敗告終，當她再次醒來時，發現自己身處一個名為「死者之國」的神秘異界。根據傳說，若無法完成對宿敵的復仇，並抵達傳說中的「未曾見過之地」，亡魂將會逐漸被虛無吞噬，最終連自身的存在都會完全消失。為了避免從這個世界徹底湮滅，施嘉莉必須穿越死亡與絕望的邊境，展開一場無止境的復仇之旅。
回到目錄
《無盡施嘉莉》必看三丨無盡施嘉莉影評
影評有待更新
回到目錄
《無盡施嘉莉》必看四丨電影預告
預告有待更新
《無盡施嘉莉》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《無盡施嘉莉》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有無盡的施嘉莉彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《無盡施嘉莉》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看無盡的施嘉莉上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：無盡的施嘉莉電影劇照