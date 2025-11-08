狂野時代影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.27上映
狂野時代影評｜《狂野時代》於11.27在香港上映！東方新地為你整合《狂野時代》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
狂野時代影評｜入場前7大必看劇情
《狂野時代》必看一丨電影詳情
《狂野時代》必看二丨劇情簡介
《狂野時代》必看三丨《狂野時代》影評
《狂野時代》必看四丨電影預告
《狂野時代》必看五丨預告片段曝光
《狂野時代》必看六丨電影彩蛋
《狂野時代》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《狂野時代》必看一丨電影詳情
|《狂野時代》電影詳情
|名稱
|狂野時代 (Resurrection)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|畢贛
|主演
|易烊千璽,舒淇
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|普通話 (中文字幕)
|上映
|2025年11月27日, Thu (公映)
《狂野時代》必看二丨劇情簡介
在一個人類已經不再做夢的世界裡，有一個怪物依然整日沉迷於夢的幻覺中，他迷失了。而一個女人可以看清幻覺，於是她潛入了他的夢中去尋找…
《狂野時代》必看三丨狂野時代影評
影評有待更新
《狂野時代》必看四丨電影預告
預告有待更新
《狂野時代》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《狂野時代》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有狂野時代彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《狂野時代》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看狂野時代上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：狂野時代電影劇照