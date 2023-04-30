獨行煞星｜4.30 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告
廣告
《獨行煞星》於4.30 在香港上映！Sundaykiss為你整合《獨行煞星》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
2023必睇電影上映推介
|《獨行煞星》電影詳情
|名稱
|獨行煞星 (You Were Never Really Here)
|片種
|懸疑,驚慄
|編劇
|蓮妮南斯
|導演
|蓮妮南斯
|主演
|祖昆馮力士
|片長
|1小時30分
|級別
|IIB 級
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年4月30日, Sun (重映)
2018年8月2日, Thu (公映)
《獨行煞星》丨劇情簡介
飽受戰後創傷後遺症困擾的退伍軍人阿祖 (祖昆馮力士 飾) ，雖然早已生無可戀，但仍致力於解救被迫作性交易的女性逃出魔爪，希望可以得到一點心靈救贖。一次他在紐約曼克頓的妓院營救一個女孩時，卻出了差錯，令他遭受到黑道及貪官強大的暴力衝擊﹗但這一次同時亦喚醒了阿祖內心的激情，他決定以暴制暴，向對手掀起腥風血雨的復仇戰…..
《獨行煞星》丨影評
觀眾總評分：6.9/10
簡單又粗暴，屍橫遍野的現場總放著悠揚的音樂。劇情一般，氣氛答救。
★★★★★★★☆☆☆7/10
5 大院線戲院連結：
撰文：相關機構圖片來源：相關機構