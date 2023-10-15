玩謝大作家影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.15 上映
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《玩謝大作家》於10.15 在香港上映！《玩謝大作家》由加斯頓杜柏, 馬里奧高恩主演，東方新地為你整合《玩謝大作家》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《玩謝大作家》7大入場前必看重點
《玩謝大作家》重點一丨電影詳情
《玩謝大作家》重點二丨劇情簡介
《玩謝大作家》重點三丨玩謝大作家影評
《玩謝大作家》重點四丨電影預告
《玩謝大作家》重點五丨預告片段曝光
《玩謝大作家》重點六丨電影彩蛋
《玩謝大作家》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《玩謝大作家》重點一丨電影詳情
|《玩謝大作家》電影詳情
|名稱
|玩謝大作家 (The Distinguished Citizen)
|片種
|喜劇
|編劇
|—
|導演
|奧斯卡馬提涅茲
|主演
|加斯頓杜柏, 馬里奧高恩
|片長
|1小時58分
|級別
|IIA 級
|語言
|西班牙語 (中英文字幕)
|上映
|2023年10月15日, Sun (重映)
2017年6月15日, Thu (公映)
《玩謝大作家》重點二丨劇情簡介
玩謝大作家劇情講述諾貝爾獎得獎小說家離鄉大半生，決定重返那個常被他拿來諷刺的阿根廷老家，接受傑出市民獎。作家衣錦榮歸，舊雨新知爭相款待，少女更自動獻身。豈料「聲價十倍」的他卻曲線地撻著一眾「玻璃心」，一時間，狼一樣的鄉紳，豬一樣的村民炉火中燒，誓要將作家趕盡殺絕，由傑出市民變成過街老鼠…阿根廷金像導演以幽默手法一語道破作家的自負與鄉里的愚昧，戲謔荒謬現實，玩寸醜陋人性！
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《玩謝大作家》重點三丨玩謝大作家影評
觀眾總評分：7.5/10影評有待更新
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《玩謝大作家》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《玩謝大作家》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：玩謝大作家電影劇照