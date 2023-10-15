玩謝大作家

玩謝大作家影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.15 上映

電影影評
東方新地
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《玩謝大作家》於10.15 在香港上映！《玩謝大作家》由加斯頓杜柏, 馬里奧高恩主演，東方新地為你整合《玩謝大作家》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《玩謝大作家》7大入場前必看重點

《玩謝大作家》重點一丨電影詳情
《玩謝大作家》重點二丨劇情簡介
《玩謝大作家》重點三丨玩謝大作家影評
《玩謝大作家》重點四丨電影預告
《玩謝大作家》重點五丨預告片段曝光
《玩謝大作家》重點六丨電影彩蛋
《玩謝大作家》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《玩謝大作家》重點一丨電影詳情

《玩謝大作家》電影詳情
名稱 玩謝大作家 (The Distinguished Citizen)
片種 喜劇
編劇
導演 奧斯卡馬提涅茲
主演 加斯頓杜柏, 馬里奧高恩
片長 1小時58分
級別 IIA 級
語言 西班牙語 (中英文字幕)
上映 2023年10月15日, Sun (重映)
2017年6月15日, Thu (公映)
玩謝大作家電影劇照
玩謝大作家 （圖片來源：玩謝大作家電影劇照）

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《玩謝大作家》重點二丨劇情簡介

玩謝大作家劇情講述諾貝爾獎得獎小說家離鄉大半生，決定重返那個常被他拿來諷刺的阿根廷老家，接受傑出市民獎。作家衣錦榮歸，舊雨新知爭相款待，少女更自動獻身。豈料「聲價十倍」的他卻曲線地撻著一眾「玻璃心」，一時間，狼一樣的鄉紳，豬一樣的村民炉火中燒，誓要將作家趕盡殺絕，由傑出市民變成過街老鼠…阿根廷金像導演以幽默手法一語道破作家的自負與鄉里的愚昧，戲謔荒謬現實，玩寸醜陋人性！
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《玩謝大作家》重點三丨玩謝大作家影評

觀眾總評分：7.5/10影評有待更新
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《玩謝大作家》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《玩謝大作家》重點五丨預告片段曝光

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《玩謝大作家》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有玩謝大作家彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《玩謝大作家》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：玩謝大作家電影劇照

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