畢作虧心事｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！5.28 上映
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《畢作虧心事》於5.28 在香港上映！《畢作虧心事》由安迪提泰尼, 瑪莉亞維多莉亞達古絲主演，東方新地為你整合《畢作虧心事》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《畢作虧心事》5大入場前必看重點
《畢作虧心事》重點一丨電影詳情
《畢作虧心事》重點二丨劇情簡介
《畢作虧心事》重點三丨影評
《畢作虧心事》重點四丨預告
《畢作虧心事》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《畢作虧心事》重點一丨電影詳情
|《畢作虧心事》電影詳情
|名稱
|畢作虧心事 (Graduation)
|片種
|劇情,家庭
|編劇
|—
|導演
|基里斯汀穆基
|主演
|安迪提泰尼, 瑪莉亞維多莉亞達古絲
|片長
|2小時7分
|級別
|IIA 級
|語言
|羅馬尼亞語 (中英文字幕)
|上映
|2023年5月28日, Sun (重映)
2017年5月18日, Thu (公映)
《畢作虧心事》重點二丨劇情簡介
考試如人生戰場，只許勝不許敗？住在羅馬尼亞小鎮的麗莎，背負著醫生父親的厚望，自小接受最頂級的教育，她亦品學兼優，只差一步就能獲取獎學金到英國讀大學。詎料考試前夕，麗莎在學校附近慘遭侵犯，大好前程幾乎毀於一旦。正直不阿的父親從不貪圖金權利誘，現在卻面對兩難抉擇：讓負傷的麗莎憑實力應試？還是放棄做人原則，靠關係走捷徑幫女兒作弊？為了女兒，羅密奧決定搏一鋪… 康城「金棕櫚獎」導演《4月3週2日 – 墮胎日記》基里斯汀穆基最新作品，以父女題材，揭示貪污社會利益勾結、兩代溝通隔膜、及人生所不能承受的妥協與無助。本片榮獲康城影展『最佳導演』大獎。
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《畢作虧心事》重點三丨影評
觀眾總評分：7.5/10影評有待更新
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《畢作虧心事》重點四丨預告
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《畢作虧心事》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：畢作虧心事電影劇照