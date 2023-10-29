癲離地中坑影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.29 上映
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《癲離地中坑》於10.29 在香港上映！《癲離地中坑》由弗朗索瓦達米安, 雲遜麥凱恩, 薇拉貝坦主演，東方新地為你整合《癲離地中坑》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《癲離地中坑》7大入場前必看重點
《癲離地中坑》重點一丨電影詳情
《癲離地中坑》重點二丨劇情簡介
《癲離地中坑》重點三丨癲離地中坑影評
《癲離地中坑》重點四丨電影預告
《癲離地中坑》重點五丨預告片段曝光
《癲離地中坑》重點六丨電影彩蛋
《癲離地中坑》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《癲離地中坑》重點一丨電影詳情
|《癲離地中坑》電影詳情
|名稱
|癲離地中坑 (News from Planet Mars)
|片種
|喜劇
|編劇
|—
|導演
|多明尼克摩爾
|主演
|弗朗索瓦達米安, 雲遜麥凱恩, 薇拉貝坦
|片長
|1小時41分
|級別
|IIB 級
|語言
|法文 (中英文字幕)
|上映
|2023年10月29日, Sun (重映)
2017年2月23日, Thu (公映)
《癲離地中坑》重點二丨劇情簡介
癲離地中坑劇情講述I.T.中坑火星離地兼離婚，獨家村的他與暫時寄居的一對仔女不算親近，閒時唯有孤芳自賞看默片。一天，躁狂同事謝浩病發玩飛刀，路過的火星竟遭「飛」來橫禍，慘被割下一邊耳朵！以為頓成「梵高」已黑到貼地，豈料謝浩為逃離精神病院，強行借住火星的家，仔女旋即與童心未泯的謝浩一拍即合，連場鬧劇令家裡雞犬不寧。謝浩為搏茹素的院友女神一笑，竟慫恿愛心爆棚的兒子合作炸毀飼養場拯救動物！火星對謝浩的存在忍無可忍，然而兒子視謝浩為知心好友，女兒又叫古板老豆「返火星」，四面楚歌的火星能否擺脫衰神，重過平靜生活？
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《癲離地中坑》重點三丨癲離地中坑影評
觀眾總評分：6.3/10影評有待更新
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《癲離地中坑》重點四丨電影預告
癲離地中坑預告講述《過街老鼠》法國奧斯卡最佳導演多明尼克摩爾最新喜劇，《超新約全書》弗朗索瓦達米抵死演出。本片為柏林影展參展作品。
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《癲離地中坑》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：癲離地中坑電影劇照