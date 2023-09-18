盛夏餘燼影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.19 上映

《盛夏餘燼》於10.19 在香港上映！《盛夏餘燼》由湯瑪士舒伯特, 寶娜比爾, 蘭斯頓烏貝, 安奴特立斯, 馬提亞士白朗主演，東方新地為你整合《盛夏餘燼》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。