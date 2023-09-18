盛夏餘燼影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.19 上映
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《盛夏餘燼》於10.19 在香港上映！《盛夏餘燼》由湯瑪士舒伯特, 寶娜比爾, 蘭斯頓烏貝, 安奴特立斯, 馬提亞士白朗主演，東方新地為你整合《盛夏餘燼》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《盛夏餘燼》7大入場前必看重點
《盛夏餘燼》重點一丨電影詳情
《盛夏餘燼》重點二丨劇情簡介
《盛夏餘燼》重點三丨盛夏餘燼影評
《盛夏餘燼》重點四丨電影預告
《盛夏餘燼》重點五丨預告片段曝光
《盛夏餘燼》重點六丨電影彩蛋
《盛夏餘燼》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《盛夏餘燼》重點一丨電影詳情
|《盛夏餘燼》電影詳情
|名稱
|盛夏餘燼 (Afire)
|片種
|喜劇,劇情,愛情
|編劇
|—
|導演
|基斯頓柏索
|主演
|湯瑪士舒伯特, 寶娜比爾, 蘭斯頓烏貝, 安奴特立斯, 馬提亞士白朗
|片長
|1小時43分
|級別
|IIA 級
|語言
|德語 (中英文字幕)
|上映
|2023年10月19日, Thu (公映)
《盛夏餘燼》重點二丨劇情簡介
盛夏餘燼劇情講述遇到創作瓶頸的作家Leon，與友人到波羅的海旁的森林小屋閉關避暑，卻被迫與紅裙女子Nadja共處一室。失去靈感的Leon避靜不成，更被Nadja的出現撩動得焦躁不安。Leon內心受鬱悶與妒意圍困，無法放開懷抱融入朋友間聚餐玩樂的歡聲笑語。即使Nadja向他示好，仍禁不住衝口而出的毒舌話語，只為掩飾自己坐困愁霧的尷尬。甚至森林大火燒到漫天通紅，仍對燒到埋身的山火視而不見。
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《盛夏餘燼》重點三丨盛夏餘燼影評
影評有待更新
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《盛夏餘燼》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《盛夏餘燼》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《盛夏餘燼》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有盛夏餘燼彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《盛夏餘燼》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《盛夏餘燼》劇情大綱是什麼？
《盛夏餘燼》描述遇到創作瓶頸的作家Leon，與友人…詳情請看
《盛夏餘燼》演員角色包括誰？
《盛夏餘燼》演員角色包括湯瑪士舒伯特, 寶…詳情請看
圖片來源：盛夏餘燼電影劇照