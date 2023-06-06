看不見聽不見也愛你｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.6 上映
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《看不見聽不見也愛你》於7.6 在香港上映！《看不見聽不見也愛你》由山下智久, 新木優子主演，東方新地為你整合《看不見聽不見也愛你》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《看不見聽不見也愛你》5大入場前必看重點
《看不見聽不見也愛你》重點一丨電影詳情
《看不見聽不見也愛你》重點二丨劇情簡介
《看不見聽不見也愛你》重點三丨影評
《看不見聽不見也愛你》重點四丨預告
《看不見聽不見也愛你》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《看不見聽不見也愛你》重點一丨電影詳情
|《看不見聽不見也愛你》電影詳情
|名稱
|看不見聽不見也愛你 (See Hear Love)
|片種
|愛情,劇情
|編劇
|—
|導演
|李宰漢
|主演
|山下智久, 新木優子
|片長
|2小時13分
|級別
|待定
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年7月6日, Thu (公映)
《看不見聽不見也愛你》重點二丨劇情簡介
泉本真治（山下智久飾）傾注了大量心血在他的漫畫創作上並以此為生。某天他得悉自己的作品將會被改編拍成電影，跟助手中村沙織（山本舞香飾）雀躍萬分。可惜快樂的時光轉瞬即逝，真治突然病倒，視力逐漸衰退。好不容易才步上正軌的漫畫接著被迫暫停刊載，他也沒有能力繼續照顧一起生活的祖母…… 失去了視力的真治被孤獨與恐懼包圍著，有過從陽台跳下去一死了之的想法。真治的漫畫迷，患有聽覺障礙的相田響(新木優子飾)及時出現並拯救了他。遇上了彼此的兩人就這樣展開了不可思議的同居生活。
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《看不見聽不見也愛你》重點三丨影評
影評有待更新
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《看不見聽不見也愛你》重點四丨預告
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《看不見聽不見也愛你》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：看不見聽不見也愛你電影劇照