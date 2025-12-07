真人快打II影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！5.14上映
真人快打II影評｜《真人快打II》於5.14在香港上映！東方新地為你整合《真人快打II》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
真人快打II影評｜入場前7大必看劇情
《真人快打II》必看一丨電影詳情
《真人快打II》必看二丨劇情簡介
《真人快打II》必看三丨《真人快打II》影評
《真人快打II》必看四丨電影預告
《真人快打II》必看五丨預告片段曝光
《真人快打II》必看六丨電影彩蛋
《真人快打II》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《真人快打II》必看一丨電影詳情
|《真人快打II》電影詳情
|名稱
|真人快打II (Mortal Kombat II)
|片種
|動作
|編劇
|—
|導演
|西門麥古德
|主演
|卡爾奧賓,Adeline Rudolph,謝西嘉麥娜美,祖舒羅森,林路迪,麥卡德布魯克斯,塔蒂嘉布莉兒,路易斯譚,戴蒙賀裏曼,黃經漢,淺野忠信,祖塔斯利姆,真田廣之
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年5月14日, Thu (公映)
《真人快打II》必看二丨劇情簡介
延續2021年首部電影的暴烈美學，今次更升級呈現「致命格鬥」的殘酷世界！人氣戰士全員回歸，更迎來新角色——武打巨星強尼凱吉Johnny Cage（卡爾奧賓飾）加入戰團，與Shao Kahn的黑暗勢力展開血戰，誓死守護地球界域！
《真人快打II》必看三丨真人快打II影評
影評有待更新
《真人快打II》必看四丨電影預告
真人快打II預告講述《真人快打II》演員陣容包括（《魔戒》系列）卡爾奧賓飾演強尼凱吉(Johnny Cage)，與Adeline Rudolph、《極悍巨鯊》謝西嘉麥娜、《爆炸性醜聞》祖舒羅森、《水行俠》林路迪、劇集《女超人》麥卡德布魯克斯、《安眠書店》塔蒂嘉布莉兒、《死侍2》路易斯譚、戴蒙賀裏曼共同主演，其他演員包括飾演古神「雷電」的《超級戰艦: 異形海戰》淺野忠信、飾演「絕對零度」(Sub-Zero)的《突擊死亡塔》祖塔斯利姆，以及《復仇者聯盟4：終局之戰》真田廣之一人分飾Hanzo Hasashiion與忍者「蠍子」兩角。
《真人快打II》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《真人快打II》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有真人快打II彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《真人快打II》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看真人快打II上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：真人快打II電影劇照