神奇虎爸

神奇虎爸｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！5.14 上映

電影影評
東方新地

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《神奇虎爸》於5.14 在香港上映！《神奇虎爸》由維高摩天臣, 法蘭朗基拿, 嘉芙蓮漢恩主演，東方新地為你整合《神奇虎爸》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《神奇虎爸》5大入場前必看重點

《神奇虎爸》重點一丨電影詳情
《神奇虎爸》重點二丨劇情簡介
《神奇虎爸》重點三丨影評
《神奇虎爸》重點四丨預告
《神奇虎爸》重點五｜上映時間、場次及預售情況

《神奇虎爸》重點一丨電影詳情

《神奇虎爸》電影詳情
名稱 神奇虎爸 (Captain Fantastic)
片種 劇情,喜劇
編劇
導演 莫羅斯
主演 維高摩天臣, 法蘭朗基拿, 嘉芙蓮漢恩
片長 1小時59分
級別 IIB 級
語言 英語 (中文字幕)
上映 2023年5月14日, Sun (重映)
2016年12月29日, Thu (公映)
神奇虎爸電影劇照
神奇虎爸 （圖片來源：神奇虎爸電影劇照）

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《神奇虎爸》重點二丨劇情簡介

「脫俗虎爸」班 (維高摩天臣 飾) 一直深惡痛絕物質掛帥的大城市，所以帶同妻子與六位兒女，到山中過著桃花源式的自給自足生活，同時親自教授子女各式各樣的技能，務求從6歲到18歲的他們都能精通物理、哲學、政治、打獵、攀山、搏擊等十八般武藝。可惜好景不常，天堂式的生活突逢巨變，班給子女們最後一個特別任務，為各人重返現代社會做好準備…
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《神奇虎爸》重點三丨影評

觀眾總評分：7.9/10影評有待更新
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《神奇虎爸》重點四丨預告


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《神奇虎爸》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：

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圖片來源：神奇虎爸電影劇照

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