神奇虎爸｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！5.14 上映
廣告
《神奇虎爸》於5.14 在香港上映！《神奇虎爸》由維高摩天臣, 法蘭朗基拿, 嘉芙蓮漢恩主演，東方新地為你整合《神奇虎爸》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《神奇虎爸》5大入場前必看重點
《神奇虎爸》重點一丨電影詳情
《神奇虎爸》重點二丨劇情簡介
《神奇虎爸》重點三丨影評
《神奇虎爸》重點四丨預告
《神奇虎爸》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《神奇虎爸》重點一丨電影詳情
|《神奇虎爸》電影詳情
|名稱
|神奇虎爸 (Captain Fantastic)
|片種
|劇情,喜劇
|編劇
|—
|導演
|莫羅斯
|主演
|維高摩天臣, 法蘭朗基拿, 嘉芙蓮漢恩
|片長
|1小時59分
|級別
|IIB 級
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年5月14日, Sun (重映)
2016年12月29日, Thu (公映)
《神奇虎爸》重點二丨劇情簡介
「脫俗虎爸」班 (維高摩天臣 飾) 一直深惡痛絕物質掛帥的大城市，所以帶同妻子與六位兒女，到山中過著桃花源式的自給自足生活，同時親自教授子女各式各樣的技能，務求從6歲到18歲的他們都能精通物理、哲學、政治、打獵、攀山、搏擊等十八般武藝。可惜好景不常，天堂式的生活突逢巨變，班給子女們最後一個特別任務，為各人重返現代社會做好準備…
回到目錄
《神奇虎爸》重點三丨影評
觀眾總評分：7.9/10影評有待更新
回到目錄
《神奇虎爸》重點四丨預告
回到目錄
《神奇虎爸》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：神奇虎爸電影劇照