等一個人的心灣影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.12 上映
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《等一個人的心灣》於11.12 在香港上映！《等一個人的心灣》由金珉禧, 徐永嬅, 權海驍, 鄭在詠, 宋宣美, 文盛瑾主演，東方新地為你整合《等一個人的心灣》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《等一個人的心灣》7大入場前必看重點
《等一個人的心灣》重點一丨電影詳情
《等一個人的心灣》重點二丨劇情簡介
《等一個人的心灣》重點三丨等一個人的心灣影評
《等一個人的心灣》重點四丨電影預告
《等一個人的心灣》重點五丨預告片段曝光
《等一個人的心灣》重點六丨電影彩蛋
《等一個人的心灣》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《等一個人的心灣》重點一丨電影詳情
|《等一個人的心灣》電影詳情
|名稱
|等一個人的心灣 (On the Beach at Night Alone)
|片種
|愛情
|編劇
|—
|導演
|洪常秀
|主演
|金珉禧, 徐永嬅, 權海驍, 鄭在詠, 宋宣美, 文盛瑾
|片長
|1小時41分
|級別
|待定
|語言
|韓語、英語 (中英文字幕)
|上映
|2023年11月12日, Sun (重映)
2017年4月6日, Thu (公映)
《等一個人的心灣》重點二丨劇情簡介
等一個人的心灣劇情講述女演員愛上已婚導演，為他放棄一切避走德國。她每天在海邊等待他出現，他的承諾卻如海沙上的文字，從未落實。之後，她隻身回到韓國，在淒冷的沙灘流連，回憶那段如霧似煙的愛情，內心依然洶湧難平……影展常客洪常秀的第19部長篇作品，入圍柏林影展主競賽單元，女主角金珉禧更憑本片成為南韓第一位柏林影后，演技大獲好評﹗
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《等一個人的心灣》重點三丨等一個人的心灣影評
觀眾總評分：6.9/10影評有待更新
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《等一個人的心灣》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《等一個人的心灣》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：等一個人的心灣電影劇照