等一個人的心灣

等一個人的心灣影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.12 上映

電影影評
東方新地
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《等一個人的心灣》於11.12 在香港上映！《等一個人的心灣》由金珉禧, 徐永嬅, 權海驍, 鄭在詠, 宋宣美, 文盛瑾主演，東方新地為你整合《等一個人的心灣》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《等一個人的心灣》7大入場前必看重點

《等一個人的心灣》重點一丨電影詳情
《等一個人的心灣》重點二丨劇情簡介
《等一個人的心灣》重點三丨等一個人的心灣影評
《等一個人的心灣》重點四丨電影預告
《等一個人的心灣》重點五丨預告片段曝光
《等一個人的心灣》重點六丨電影彩蛋
《等一個人的心灣》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《等一個人的心灣》重點一丨電影詳情

《等一個人的心灣》電影詳情
名稱 等一個人的心灣 (On the Beach at Night Alone)
片種 愛情
編劇
導演 洪常秀
主演 金珉禧, 徐永嬅, 權海驍, 鄭在詠, 宋宣美, 文盛瑾
片長 1小時41分
級別 待定
語言 韓語、英語 (中英文字幕)
上映 2023年11月12日, Sun (重映)
2017年4月6日, Thu (公映)
等一個人的心灣電影劇照
等一個人的心灣 （圖片來源：等一個人的心灣電影劇照）

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《等一個人的心灣》重點二丨劇情簡介

等一個人的心灣劇情講述女演員愛上已婚導演，為他放棄一切避走德國。她每天在海邊等待他出現，他的承諾卻如海沙上的文字，從未落實。之後，她隻身回到韓國，在淒冷的沙灘流連，回憶那段如霧似煙的愛情，內心依然洶湧難平……影展常客洪常秀的第19部長篇作品，入圍柏林影展主競賽單元，女主角金珉禧更憑本片成為南韓第一位柏林影后，演技大獲好評﹗
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《等一個人的心灣》重點三丨等一個人的心灣影評

觀眾總評分：6.9/10影評有待更新
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《等一個人的心灣》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《等一個人的心灣》重點五丨預告片段曝光

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《等一個人的心灣》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有等一個人的心灣彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《等一個人的心灣》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：等一個人的心灣電影劇照

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