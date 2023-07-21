精武門

精武門影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.21 上映

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《精武門》於7.21 在香港上映！《精武門》由李小龍, 苗可秀, 田俊, 田豐主演，東方新地為你整合《精武門》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《精武門》7大入場前必看重點

《精武門》重點一丨電影詳情
《精武門》重點二丨劇情簡介
《精武門》重點三丨精武門影評
《精武門》重點四丨電影預告
《精武門》重點五丨預告片段曝光
《精武門》重點六丨電影彩蛋
《精武門》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《精武門》重點一丨電影詳情

《精武門》電影詳情
名稱 精武門 (Fist of Fury)
片種 動作
編劇 羅維, 倪匡
導演 羅維
主演 李小龍, 苗可秀, 田俊, 田豐
片長 1小時46分
級別 待定
語言 粵語
上映 2023年7月21日, Fri (重映)
精武門電影劇照
精武門 （圖片來源：精武門電影劇照）

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《精武門》重點二丨劇情簡介

精武門劇情講述陳真（李小龍飾）回到上海日租界的精武館為師父霍元甲奔喪，暫時終止了和小師妹（苗可秀飾）完婚的計劃，並且不相信師傅死於胃病和感冒的結論。 日本虹口道場館主鈴木寬在霍師傅頭七之日，派人送上一塊牌匾，上面寫著「東亞病夫」，並且出言大肆侮辱精武門，陳真等忿欲出手，卻被大師兄阻止。被激怒的陳真隨後獨自趕到虹口道場，大敗眾日本武人，並踢碎了租界公園門口「狗與華人不得入內」的告示牌。 虹口道場馬上派人至精武館報復，陳真為避免連累師門只得暫離精武門。機緣巧合，陳真發現了日本人害死師傅的證據，他怒不可遏，連斃數名兇手，成為日本人的眼中釘，陳真回到館中，為免精武館被封，挺身償命，走出大門對著一眾鎗手踢出凌空一腳…
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《精武門》重點三丨精武門影評

觀眾總評分：7.2/10

現今90後之年青人，大多數都唔知李小龍有幾劲，只要肯睇過此戲就知道了，太劲，太劲了，真功夫，好演技，李小龍係未來300年係無人能及的，中國香港人之光也
★★★★★★★★★★10/10

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《精武門》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《精武門》重點五丨預告片段曝光

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《精武門》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有精武門彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《精武門》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：精武門電影劇照

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