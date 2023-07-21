精武門影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.21 上映
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《精武門》於7.21 在香港上映！《精武門》由李小龍, 苗可秀, 田俊, 田豐主演，東方新地為你整合《精武門》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《精武門》7大入場前必看重點
《精武門》重點一丨電影詳情
《精武門》重點二丨劇情簡介
《精武門》重點三丨精武門影評
《精武門》重點四丨電影預告
《精武門》重點五丨預告片段曝光
《精武門》重點六丨電影彩蛋
《精武門》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《精武門》重點一丨電影詳情
|《精武門》電影詳情
|名稱
|精武門 (Fist of Fury)
|片種
|動作
|編劇
|羅維, 倪匡
|導演
|羅維
|主演
|李小龍, 苗可秀, 田俊, 田豐
|片長
|1小時46分
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2023年7月21日, Fri (重映)
《精武門》重點二丨劇情簡介
精武門劇情講述陳真（李小龍飾）回到上海日租界的精武館為師父霍元甲奔喪，暫時終止了和小師妹（苗可秀飾）完婚的計劃，並且不相信師傅死於胃病和感冒的結論。 日本虹口道場館主鈴木寬在霍師傅頭七之日，派人送上一塊牌匾，上面寫著「東亞病夫」，並且出言大肆侮辱精武門，陳真等忿欲出手，卻被大師兄阻止。被激怒的陳真隨後獨自趕到虹口道場，大敗眾日本武人，並踢碎了租界公園門口「狗與華人不得入內」的告示牌。 虹口道場馬上派人至精武館報復，陳真為避免連累師門只得暫離精武門。機緣巧合，陳真發現了日本人害死師傅的證據，他怒不可遏，連斃數名兇手，成為日本人的眼中釘，陳真回到館中，為免精武館被封，挺身償命，走出大門對著一眾鎗手踢出凌空一腳…
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《精武門》重點三丨精武門影評
觀眾總評分：7.2/10
現今90後之年青人，大多數都唔知李小龍有幾劲，只要肯睇過此戲就知道了，太劲，太劲了，真功夫，好演技，李小龍係未來300年係無人能及的，中國香港人之光也
★★★★★★★★★★10/10
圖片來源：精武門電影劇照