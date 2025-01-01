美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.9 上映
《美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！》7大入場前必看重點
《美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！》重點一丨電影詳情
《美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！》重點二丨劇情簡介
《美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！》重點三丨美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！影評
《美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！》重點四丨電影預告
《美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！》重點五丨預告片段曝光
《美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！》重點六丨電影彩蛋
《美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！》重點一丨電影詳情
|《美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！》電影詳情
|名稱
|美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！
|片種
|動畫
|編劇
|加藤陽一
|導演
|宮原直樹
|主演
|配音: 長繩麻理亞, 種崎敦美, 松田颯水, 上田麗奈, 寺島拓篤, 中村悠一, 花澤香菜, 三宅健太
|片長
|1小時11分
|級別
|待定
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2025年1月9日, Thu (公映)
《美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！》重點二丨劇情簡介
美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！劇情講述電子遊戲「心跳加速．狸貓王國」掀起大熱潮，小麥一行人為此聚首一同遊玩，怎料遊戲突然出現異像，不光有可疑狸貓從螢幕中跳出，更把小麥等人吸進遊戲世界，令他們被迫分散，迷失在奇妙的空間！為了與最喜愛的彩葉重聚，小麥勇敢挑戰各色各樣的遊戲關卡，闖過重重險境後，最終發現埋藏於連串事件後的真相，而一切關鍵竟掌握在神秘的遊戲製作人．夏樹手上……
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《美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！》重點三丨美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！影評
影評有待更新
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《美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！》重點四丨電影預告
美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！預告講述《美妙寵物 光之美少女》以動物與人類的真摰友誼為故事核心，歡樂而感人的劇情一直深得粉絲愛戴。是次電影不但為觀眾們帶來全新角色——獾狸和夏樹，更首度加入電玩元素，講述主角們被吸入遊戲世界後的刺激故事，繼而揭開人氣電玩背後的神秘內幕，帶出獾狸和夏樹傷感的過去。 電影中有不少機會讓四位戰士大顯身手，過去系列的《光之美少女》主角們更會粉墨登場，協助四位戰士對抗敵人。此外，男主角兔山悟和大福亦擔任了四位戰士的最強助力，矚目表現必然令一眾粉絲大開眼界！
《美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！》重點五丨預告片段曝光
《美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映