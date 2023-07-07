老公死亡筆記

老公死亡筆記影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.20 上映

電影影評
東方新地

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《老公死亡筆記》於7.20 在香港上映！《老公死亡筆記》由香取慎吾, 岸井雪乃, 井之脇海, 的場浩司, 真島秀和主演，東方新地為你整合《老公死亡筆記》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《老公死亡筆記》7大入場前必看重點

《老公死亡筆記》重點一丨電影詳情
《老公死亡筆記》重點二丨劇情簡介
《老公死亡筆記》重點三丨老公死亡筆記影評
《老公死亡筆記》重點四丨電影預告
《老公死亡筆記》重點五丨預告片段曝光
《老公死亡筆記》重點六丨電影彩蛋
《老公死亡筆記》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《老公死亡筆記》重點一丨電影詳情

《老公死亡筆記》電影詳情
名稱 老公死亡筆記 (Everything Will Be Owlright)
片種 喜劇,愛情
編劇
導演
主演 香取慎吾, 岸井雪乃, 井之脇海, 的場浩司, 真島秀和
片長 待定
級別 待定
語言
上映 2023年7月20日, Thu (公映)
老公死亡筆記電影劇照
老公死亡筆記 （圖片來源：老公死亡筆記電影劇照）

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《老公死亡筆記》重點二丨劇情簡介

老公死亡筆記劇情講述裕次郎與日和已結婚四年，從外人看來，他們簡直幸福得不得了，甜蜜的小倆口還養了一隻貓頭鷹「查理」。直到某天，裕次郎意外看見日和在「老公死亡筆記本」社群網站中的貼文，包括日和在內的人妻們都發了許多慘不忍睹的抱怨文。這件事讓夫妻倆開始產生嫌隙以致漸行漸遠，儘管兩人都想重修舊好，但至此之後每件事都亂了套…
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《老公死亡筆記》重點三丨老公死亡筆記影評

影評有待更新
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《老公死亡筆記》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《老公死亡筆記》重點五丨預告片段曝光

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《老公死亡筆記》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有老公死亡筆記彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《老公死亡筆記》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：老公死亡筆記電影劇照

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