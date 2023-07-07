老公死亡筆記影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.20 上映

《老公死亡筆記》於7.20 在香港上映！《老公死亡筆記》由香取慎吾, 岸井雪乃, 井之脇海, 的場浩司, 真島秀和主演，東方新地為你整合《老公死亡筆記》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。