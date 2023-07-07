老公死亡筆記影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.20 上映
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《老公死亡筆記》於7.20 在香港上映！《老公死亡筆記》由香取慎吾, 岸井雪乃, 井之脇海, 的場浩司, 真島秀和主演，東方新地為你整合《老公死亡筆記》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《老公死亡筆記》7大入場前必看重點
《老公死亡筆記》重點一丨電影詳情
《老公死亡筆記》重點二丨劇情簡介
《老公死亡筆記》重點三丨老公死亡筆記影評
《老公死亡筆記》重點四丨電影預告
《老公死亡筆記》重點五丨預告片段曝光
《老公死亡筆記》重點六丨電影彩蛋
《老公死亡筆記》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《老公死亡筆記》重點一丨電影詳情
|《老公死亡筆記》電影詳情
|名稱
|老公死亡筆記 (Everything Will Be Owlright)
|片種
|喜劇,愛情
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|香取慎吾, 岸井雪乃, 井之脇海, 的場浩司, 真島秀和
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|—
|上映
|2023年7月20日, Thu (公映)
《老公死亡筆記》重點二丨劇情簡介
老公死亡筆記劇情講述裕次郎與日和已結婚四年，從外人看來，他們簡直幸福得不得了，甜蜜的小倆口還養了一隻貓頭鷹「查理」。直到某天，裕次郎意外看見日和在「老公死亡筆記本」社群網站中的貼文，包括日和在內的人妻們都發了許多慘不忍睹的抱怨文。這件事讓夫妻倆開始產生嫌隙以致漸行漸遠，儘管兩人都想重修舊好，但至此之後每件事都亂了套…
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《老公死亡筆記》重點三丨老公死亡筆記影評
影評有待更新
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《老公死亡筆記》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《老公死亡筆記》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：老公死亡筆記電影劇照