職業特工隊 : 死亡清算上集

職業特工隊 : 死亡清算上集｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.13 上映

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《職業特工隊 : 死亡清算上集》於7.13 在香港上映！《職業特工隊 : 死亡清算上集》由湯告魯斯, 希莉艾維, 榮雷姆斯, 西蒙柏奇, 莉碧嘉費格遜, 雲妮莎卻比, 伊沙摩路斯, 寶姬曼迪芙, 瑪麗艾娜嘉里加, 亨利燦尼, 舒亞域咸, 格力泰臣戴維斯, 費迪克舒密特, 查理斯柏奈爾主演，東方新地為你整合《職業特工隊 : 死亡清算上集》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《職業特工隊 : 死亡清算上集》5大入場前必看重點

《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點一丨電影詳情
《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點二丨劇情簡介
《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點三丨影評
《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點四丨預告
《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點五｜上映時間、場次及預售情況

《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點一丨電影詳情

《職業特工隊 : 死亡清算上集》電影詳情
名稱 職業特工隊 : 死亡清算上集 (Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One)
片種 動作
編劇
導演
主演 湯告魯斯, 希莉艾維, 榮雷姆斯, 西蒙柏奇, 莉碧嘉費格遜, 雲妮莎卻比, 伊沙摩路斯, 寶姬曼迪芙, 瑪麗艾娜嘉里加, 亨利燦尼, 舒亞域咸, 格力泰臣戴維斯, 費迪克舒密特, 查理斯柏奈爾
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2023年7月13日, Thu (公映)
職業特工隊 : 死亡清算上集電影劇照
職業特工隊 : 死亡清算上集 （圖片來源：職業特工隊 : 死亡清算上集電影劇照）

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《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點二丨劇情簡介

伊頓亨特（湯告魯斯）和隊友捲入歷來最危險的任務。某種威脅人類存亡的新武器即將落入邪惡份子手中，伊頓和隊友必須及時攔截，才可搶救未來，免全球陷於災難。致命的時間競賽開始，來自伊頓過去經歷的暗黑力量亦同時逼近…面對神秘又無所不能的敵人，伊頓豁出一切，即使犧牲自己及他最關心的人，也要完成這次任務！
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《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點三丨影評

影評有待更新
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《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點四丨預告


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《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：

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圖片來源：職業特工隊 : 死亡清算上集電影劇照

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