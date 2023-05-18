職業特工隊 : 死亡清算上集｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.13 上映

《職業特工隊 : 死亡清算上集》於7.13 在香港上映！《職業特工隊 : 死亡清算上集》由湯告魯斯, 希莉艾維, 榮雷姆斯, 西蒙柏奇, 莉碧嘉費格遜, 雲妮莎卻比, 伊沙摩路斯, 寶姬曼迪芙, 瑪麗艾娜嘉里加, 亨利燦尼, 舒亞域咸, 格力泰臣戴維斯, 費迪克舒密特, 查理斯柏奈爾主演，東方新地為你整合《職業特工隊 : 死亡清算上集》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。