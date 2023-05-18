職業特工隊 : 死亡清算上集｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.13 上映
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《職業特工隊 : 死亡清算上集》於7.13 在香港上映！《職業特工隊 : 死亡清算上集》由湯告魯斯, 希莉艾維, 榮雷姆斯, 西蒙柏奇, 莉碧嘉費格遜, 雲妮莎卻比, 伊沙摩路斯, 寶姬曼迪芙, 瑪麗艾娜嘉里加, 亨利燦尼, 舒亞域咸, 格力泰臣戴維斯, 費迪克舒密特, 查理斯柏奈爾主演，東方新地為你整合《職業特工隊 : 死亡清算上集》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《職業特工隊 : 死亡清算上集》5大入場前必看重點
《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點一丨電影詳情
《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點二丨劇情簡介
《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點三丨影評
《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點四丨預告
《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點一丨電影詳情
|《職業特工隊 : 死亡清算上集》電影詳情
|名稱
|職業特工隊 : 死亡清算上集 (Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One)
|片種
|動作
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|湯告魯斯, 希莉艾維, 榮雷姆斯, 西蒙柏奇, 莉碧嘉費格遜, 雲妮莎卻比, 伊沙摩路斯, 寶姬曼迪芙, 瑪麗艾娜嘉里加, 亨利燦尼, 舒亞域咸, 格力泰臣戴維斯, 費迪克舒密特, 查理斯柏奈爾
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年7月13日, Thu (公映)
《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點二丨劇情簡介
伊頓亨特（湯告魯斯）和隊友捲入歷來最危險的任務。某種威脅人類存亡的新武器即將落入邪惡份子手中，伊頓和隊友必須及時攔截，才可搶救未來，免全球陷於災難。致命的時間競賽開始，來自伊頓過去經歷的暗黑力量亦同時逼近…面對神秘又無所不能的敵人，伊頓豁出一切，即使犧牲自己及他最關心的人，也要完成這次任務！
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《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點三丨影評
影評有待更新
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《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點四丨預告
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《職業特工隊 : 死亡清算上集》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：職業特工隊 : 死亡清算上集電影劇照