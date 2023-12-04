萬里千尋影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.8 上映
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《萬里千尋》於12.8 在香港上映！東方新地為你整合《萬里千尋》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《萬里千尋》7大入場前必看重點
《萬里千尋》重點一丨電影詳情
《萬里千尋》重點二丨劇情簡介
《萬里千尋》重點三丨萬里千尋影評
《萬里千尋》重點四丨電影預告
《萬里千尋》重點五丨預告片段曝光
《萬里千尋》重點六丨電影彩蛋
《萬里千尋》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《萬里千尋》重點一丨電影詳情
|《萬里千尋》電影詳情
|名稱
|萬里千尋 (Of Color and Ink)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|1小時40分
|級別
|待定
|語言
|國語、英語（中英文字幕)
|上映
|2023年12月8日, Fri (公映)
《萬里千尋》重點二丨劇情簡介
萬里千尋劇情講述張大千（1899-1983）在中國被廣泛譽為20世紀最傑出的畫家。1949年，他選擇自我放逐遠離故土，漂泊海外，在異國他鄉他度過了他生命的最後三十年。長篇紀錄片《萬里千尋》探究和表現了這位東方畫家在海外後半生藝術和精神求索， 從而感受一位從東方走向西方並成為具有全球影響力的藝術家的心路歷程。
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《萬里千尋》重點三丨萬里千尋影評
影評有待更新
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《萬里千尋》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《萬里千尋》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：萬里千尋電影劇照