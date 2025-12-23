藍色情歌影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.30上映
藍色情歌影評｜《藍色情歌》於1.30在香港上映！東方新地為你整合《藍色情歌》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
藍色情歌影評｜入場前7大必看劇情
《藍色情歌》必看一丨電影詳情
《藍色情歌》必看二丨劇情簡介
《藍色情歌》必看三丨《藍色情歌》影評
《藍色情歌》必看四丨電影預告
《藍色情歌》必看五丨預告片段曝光
《藍色情歌》必看六丨電影彩蛋
《藍色情歌》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《藍色情歌》必看一丨電影詳情
|《藍色情歌》電影詳情
|名稱
|藍色情歌 (SONG SUNG BLUE)
|片種
|傳記
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|2小時11分
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年1月30日, Fri (公映)
《藍色情歌》必看二丨劇情簡介
兩個破碎靈魂在人生低谷相遇——Mike（曉治積曼 飾）是掙扎求生的越戰老兵，Claire（姬蒂赫遜 飾）是獨力撫養兩個孩子的單親媽媽。當他在她的歌聲中聽見共鳴，當她在他的旋律裡找到勇氣，他們組成了「Lightning and Thunder」樂隊，用Neil Diamond的經典金曲，從昏暗酒吧唱向夢想舞台。
《藍色情歌》必看三丨藍色情歌影評
影評有待更新
《藍色情歌》必看四丨電影預告
預告有待更新
《藍色情歌》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《藍色情歌》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有藍色情歌彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《藍色情歌》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看藍色情歌上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：藍色情歌電影劇照