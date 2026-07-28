虛假之城影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！8.6上映
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虛假之城影評｜《虛假之城》於8.6在香港上映！東方新地為你整合《虛假之城》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
虛假之城影評｜入場前7大必看劇情
《虛假之城》必看一丨電影詳情
《虛假之城》必看二丨劇情簡介
《虛假之城》必看三丨《虛假之城》影評
《虛假之城》必看四丨電影預告
《虛假之城》必看五丨預告片段曝光
《虛假之城》必看六丨電影彩蛋
《虛假之城》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《虛假之城》必看一丨電影詳情
|《虛假之城》電影詳情
|名稱
|虛假之城 (Decorado)
|片種
|動畫,喜劇,劇情
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|1小時35分
|級別
|待定
|語言
|西班牙語（中文字幕）
|上映
|2026年8月6日, Thu (公映)
《虛假之城》必看二丨劇情簡介
在名為「Anywhere」的城市中，中年失業老鼠阿諾德（阿西爾·奧爾馬薩 飾）開始懷疑周遭一切皆為虛假佈景，生活不過是一場被操控的表演。妻子瑪麗亞（艾因查內·加米斯 飾）努力支撐家庭，卻面對沉重壓力。當好友拉米羅遭遇神秘死亡，阿諾德追查真相，逐步揭開由巨型企業ALMA主宰的社會控制與製造現實。面對存在危機、親情牽絆與逃脫的渴望，這段充滿黑色幽默與奇幻元素的旅程，帶領觀眾反思真實與幻象的界線，在愛與勇氣中尋找出路。
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《虛假之城》必看三丨虛假之城影評
影評有待更新
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《虛假之城》必看四丨電影預告
預告有待更新
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《虛假之城》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《虛假之城》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有虛假之城彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《虛假之城》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看虛假之城上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：虛假之城電影劇照