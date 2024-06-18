蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.9 上映
《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》7大入場前必看重點
《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點一丨電影詳情
《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點二丨劇情簡介
《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點三丨蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)影評
《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點四丨電影預告
《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點五丨預告片段曝光
《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點六丨電影彩蛋
《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點一丨電影詳情
|《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》電影詳情
|名稱
|蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版) (Crayon Shinchan the Movie: Our Dinosaur Diary)
|片種
|動畫,喜劇
|編劇
|—
|導演
|佐佐木忍
|主演
|小林由美子, 楢橋美紀, 森川智之, 興梠里美, 真柴摩利, 北村匠海
|片長
|1小時45分
|級別
|待定
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2024年8月9日, Fri (公映)
《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點二丨劇情簡介
蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)劇情講述就快踏入暑假，小新真係超級～興奮！更犀利嘅係呢個假期仲有一個震撼全世界嘅大消息——將絕種恐龍復活到現代嘅「恐龍樂園」將會喺東京開幕！春日防衛隊竟然仲受到特別邀請，可以一齊去參觀，又可以去世界矚目嘅「恐龍樂園」玩，又可以近距離見到巨大嘅恐龍，小新佢哋自然係超級無敵興奮！隨住樂園開幕，世界亦掀起一股恐龍風潮！ 與此同時，小白喺春日部嘅河邊遇見一隻叫做「拿拿」嘅小恐龍。喺小新佢哋苦苦哀求下，拿拿正式入住野原家，同小新、小白一齊生活，創造出好多重要又特別嘅回憶。但正當小新享受緊呢個與別不同嘅暑假，恐龍竟然逃出咗恐龍樂園，湧入東京中心，甚至走入春日部！ 到底呢場「恐龍之亂」可以點收科？拿拿身上又隱藏住咩重大秘密？
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《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點三丨蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)影評
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《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點四丨電影預告
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《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點五丨預告片段曝光
《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映