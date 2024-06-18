蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)

蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.9 上映

電影影評
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《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》於8.9 在香港上映！《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》由小林由美子, 楢橋美紀, 森川智之, 興梠里美, 真柴摩利, 北村匠海主演，東方新地為你整合《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》7大入場前必看重點

《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點一丨電影詳情
《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點二丨劇情簡介
《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點三丨蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)影評
《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點四丨電影預告
《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點五丨預告片段曝光
《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點六丨電影彩蛋

《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點一丨電影詳情

《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》電影詳情
名稱 蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版) (Crayon Shinchan the Movie: Our Dinosaur Diary)
片種 動畫,喜劇
編劇
導演 佐佐木忍
主演 小林由美子, 楢橋美紀, 森川智之, 興梠里美, 真柴摩利, 北村匠海
片長 1小時45分
級別 待定
語言 日語 (中英文字幕)
上映 2024年8月9日, Fri (公映)
蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)電影劇照
蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版) （圖片來源：蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)電影劇照）

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《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點二丨劇情簡介

蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)劇情講述就快踏入暑假，小新真係超級～興奮！更犀利嘅係呢個假期仲有一個震撼全世界嘅大消息——將絕種恐龍復活到現代嘅「恐龍樂園」將會喺東京開幕！春日防衛隊竟然仲受到特別邀請，可以一齊去參觀，又可以去世界矚目嘅「恐龍樂園」玩，又可以近距離見到巨大嘅恐龍，小新佢哋自然係超級無敵興奮！隨住樂園開幕，世界亦掀起一股恐龍風潮！ 與此同時，小白喺春日部嘅河邊遇見一隻叫做「拿拿」嘅小恐龍。喺小新佢哋苦苦哀求下，拿拿正式入住野原家，同小新、小白一齊生活，創造出好多重要又特別嘅回憶。但正當小新享受緊呢個與別不同嘅暑假，恐龍竟然逃出咗恐龍樂園，湧入東京中心，甚至走入春日部！ 到底呢場「恐龍之亂」可以點收科？拿拿身上又隱藏住咩重大秘密？
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《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點三丨蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)影評

影評有待更新
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《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點五丨預告片段曝光

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《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)電影劇照

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