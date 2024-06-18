蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.9 上映

《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》於8.9 在香港上映！《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》由小林由美子, 楢橋美紀, 森川智之, 興梠里美, 真柴摩利, 北村匠海主演，東方新地為你整合《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記 (日語版)》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。