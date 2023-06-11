誰調換了我的父親｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.11 上映

《誰調換了我的父親》於6.11 在香港上映！《誰調換了我的父親》由福山雅治, Lily Franky, 尾野真千子主演，東方新地為你整合《誰調換了我的父親》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。