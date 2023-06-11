誰調換了我的父親｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.11 上映
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《誰調換了我的父親》於6.11 在香港上映！《誰調換了我的父親》由福山雅治, Lily Franky, 尾野真千子主演，東方新地為你整合《誰調換了我的父親》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《誰調換了我的父親》5大入場前必看重點
《誰調換了我的父親》重點一丨電影詳情
《誰調換了我的父親》重點二丨劇情簡介
《誰調換了我的父親》重點三丨影評
《誰調換了我的父親》重點四丨預告
《誰調換了我的父親》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《誰調換了我的父親》重點一丨電影詳情
|《誰調換了我的父親》電影詳情
|名稱
|誰調換了我的父親 (Like Father, Like Son)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|是枝裕和
|主演
|福山雅治, Lily Franky, 尾野真千子
|片長
|2小時
|級別
|I 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年6月11日, Sun (重映)
2013年12月6日, Fri (公映)
《誰調換了我的父親》重點二丨劇情簡介
精英分子野野宮良多（福山雅治 飾）相信，人必須靠自己的努力去爭取一切才算成功。他擁有完美學歷、令人羨慕事業、美滿家庭，更深信自己是社會上的勝利者。然而，一通醫院的來電，卻對良多完美的人生，開了一個始料未及的玩笑…當年醫院弄錯，將他家的孩子跟另一家對調了。悉心栽培的6歲兒子慶多(二宮慶多 飾)，竟是別人的孩子。他與妻子決定拜訪齋木雄大(Lily Franky 飾)，親眼看看自己的親生子。齋木疏晴(黃炫升 飾)頑皮、好動，如同脫韁野馬，個性和表現與自己精心養育的「乖仔」南轅北轍，這使良多的心情更為矛盾及複雜…一夜之間，良多的人生出現了嚴峻的難題：他該執著於血緣，還是選擇一直陪在身邊多年的「兒子」呢？而已渡過的6年的家庭生活將如何處理﹖「愛」又該如何量度？是枝裕和導演再以日本家庭為題，展開成為父親的必修課。
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《誰調換了我的父親》重點三丨影評
觀眾總評分：7.8/10影評有待更新
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《誰調換了我的父親》重點四丨預告
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《誰調換了我的父親》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：誰調換了我的父親電影劇照