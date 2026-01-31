謎攻少女

謎攻少女影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.5上映

電影影評
東方新地編輯部

《謎攻少女》於3.5在香港上映！

謎攻少女影評｜入場前7大必看劇情

《謎攻少女》必看一丨電影詳情
《謎攻少女》必看二丨劇情簡介
《謎攻少女》必看三丨《謎攻少女》影評
《謎攻少女》必看四丨電影預告
《謎攻少女》必看五丨預告片段曝光
《謎攻少女》必看六丨電影彩蛋
《謎攻少女》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《謎攻少女》必看一丨電影詳情

《謎攻少女》電影詳情
名稱 謎攻少女
片種 動畫
編劇
導演
主演 配音: SUZUKA,原田泰造,伊東蒼,齋藤潤,速水獎,坂本真綾,杉田智和,寺西拓人
片長 待定
級別 待定
語言 日語 (中文字幕)
上映 2026年3月5日, Thu (公映)

謎攻少女
謎攻少女（圖片來源：謎攻少女電影劇照)

《謎攻少女》必看二丨劇情簡介

手機爆mon後來到了異世界！？當手機裂痕變爲心之迷宮，在貼圖的幫助下，逃脱吧。
《謎攻少女》必看三丨謎攻少女影評

影評有待更新
《謎攻少女》必看四丨電影預告

預告有待更新
《謎攻少女》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
《謎攻少女》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有謎攻少女彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《謎攻少女》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看謎攻少女上映時間、場-次及預售情況：

圖片來源：謎攻少女電影劇照

熱門文章

 