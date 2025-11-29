讓悲傷長出翅膀影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.1上映
廣告
讓悲傷長出翅膀影評｜《讓悲傷長出翅膀》於1.1在香港上映！東方新地為你整合《讓悲傷長出翅膀》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
讓悲傷長出翅膀影評｜入場前7大必看劇情
《讓悲傷長出翅膀》必看一丨電影詳情
《讓悲傷長出翅膀》必看二丨劇情簡介
《讓悲傷長出翅膀》必看三丨《讓悲傷長出翅膀》影評
《讓悲傷長出翅膀》必看四丨電影預告
《讓悲傷長出翅膀》必看五丨預告片段曝光
《讓悲傷長出翅膀》必看六丨電影彩蛋
《讓悲傷長出翅膀》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《讓悲傷長出翅膀》必看一丨電影詳情
|《讓悲傷長出翅膀》電影詳情
|名稱
|讓悲傷長出翅膀 (The Thing with Feathers)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|班尼迪甘巴貝治
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年1月1日, Thu (公映)
《讓悲傷長出翅膀》必看二丨劇情簡介
爸爸（班尼迪甘巴貝治 飾）喪妻心痛，獨剩自己面對兩位愛兒，曾經的安樂小窩逐漸變得冷清，孤身一人的他唯有藉創作排解對亡妻日益加深的思念。某天，他的悲傷成魔，長出翅膀，一隻巨型烏鴉從他的草圖中誕生，或許是思念亡妻的幻覺，或許是創傷後遺的瘋狂……而行為怪誕的「它」究竟會成為揮之不去的夢魘，還是會以另類的方式伴一家人走出傷痛？
回到目錄
《讓悲傷長出翅膀》必看三丨讓悲傷長出翅膀影評
影評有待更新
回到目錄
《讓悲傷長出翅膀》必看四丨電影預告
預告有待更新
《讓悲傷長出翅膀》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《讓悲傷長出翅膀》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有讓悲傷長出翅膀彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《讓悲傷長出翅膀》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看讓悲傷長出翅膀上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：讓悲傷長出翅膀電影劇照