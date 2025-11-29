讓悲傷長出翅膀

讓悲傷長出翅膀影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.1上映

電影影評
東方新地編輯部

廣告

讓悲傷長出翅膀影評｜《讓悲傷長出翅膀》於1.1在香港上映！東方新地為你整合《讓悲傷長出翅膀》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

讓悲傷長出翅膀影評｜入場前7大必看劇情

《讓悲傷長出翅膀》必看一丨電影詳情
《讓悲傷長出翅膀》必看二丨劇情簡介
《讓悲傷長出翅膀》必看三丨《讓悲傷長出翅膀》影評
《讓悲傷長出翅膀》必看四丨電影預告
《讓悲傷長出翅膀》必看五丨預告片段曝光
《讓悲傷長出翅膀》必看六丨電影彩蛋
《讓悲傷長出翅膀》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《讓悲傷長出翅膀》必看一丨電影詳情

《讓悲傷長出翅膀》電影詳情
名稱 讓悲傷長出翅膀 (The Thing with Feathers)
片種 劇情
編劇
導演
主演 班尼迪甘巴貝治
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2026年1月1日, Thu (公映)

回到目錄

讓悲傷長出翅膀
讓悲傷長出翅膀（圖片來源：讓悲傷長出翅膀電影劇照)

《讓悲傷長出翅膀》必看二丨劇情簡介

爸爸（班尼迪甘巴貝治 飾）喪妻心痛，獨剩自己面對兩位愛兒，曾經的安樂小窩逐漸變得冷清，孤身一人的他唯有藉創作排解對亡妻日益加深的思念。某天，他的悲傷成魔，長出翅膀，一隻巨型烏鴉從他的草圖中誕生，或許是思念亡妻的幻覺，或許是創傷後遺的瘋狂……而行為怪誕的「它」究竟會成為揮之不去的夢魘，還是會以另類的方式伴一家人走出傷痛？
回到目錄

《讓悲傷長出翅膀》必看三丨讓悲傷長出翅膀影評

影評有待更新
回到目錄

《讓悲傷長出翅膀》必看四丨電影預告

預告有待更新

回到目錄

《讓悲傷長出翅膀》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
回到目錄

《讓悲傷長出翅膀》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有讓悲傷長出翅膀彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《讓悲傷長出翅膀》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看讓悲傷長出翅膀上映時間、場-次及預售情況：

回到目錄

圖片來源：讓悲傷長出翅膀電影劇照

熱門文章

 