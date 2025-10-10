迷宮裡魔術師影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.23上映
|《迷宮裡的魔術師》電影詳情
|名稱
|迷宮裡的魔術師 (Black Showman)
|片種
|懸疑
|編劇
|東野圭吾, 橋本夏
|導演
|田中亮
|主演
|福山雅治,有村架純,成田凌,生田繪梨花,木村昴,犬飼貴丈,岡崎紗繪,森崎溫,伊藤淳史,生瀬勝久,仲村亨
|片長
|2小時7分
|級別
|待定
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2025年10月23日, Thu (公映)
武史（福山雅治）憑藉著高超的魔術技巧、靈巧的手法，以及堪比心理學家的敏銳洞察力和巧妙的誘導式詢問，與侄女真世攜手（有村架純），挑戰這起涉及至親之人的殺人案件之謎。神尾真世（有村架純）原本計劃兩個月後結婚，但聽到父親神尾英一突然去世的消息後回到家鄉。自從新冠狀疫情以來，小鎮失去了活力，就在這時，發生了一起殺人事件…被眾多學生敬仰的老師英一為何被殺？想知道真相的真世面前出現叔叔神尾武史（福山雅治），曾是名魔術師，名揚拉斯維加斯。憑藉出色的魔術以及心靈學家般熟練的人類觀察和引導提問，武史和他的侄女真世一起揭開謀殺案的神秘真相。
迷宮裡的魔術師預告講述《神探伽俐略》東野圭吾與福山雅治這對黃金組合，今次帶來的並非精通物理難題的「湯川教授」，而是暗黑天才魔術師「神尾武史」。改編自東野圭吾最新推理系列首作的同名小說，《迷宮裡的魔術師》（Black Showman）即將以洞察人心的魔術，偵破猶如迷宮的兇案，再創華麗推理巔峰！男神福山雅治將演繹與湯川教授個性完全相反、古惑但魔術高超的暗黑魔術師，更首次夥拍《她和他的戀愛花期》人氣女神有村架純，組成叔姪拍檔查案，以神乎其技的戲法，戳破不可告人的謊言！電影由《信用欺詐師JP》（The Confidence Man JP）系列導演田中亮執導，創造出既有懸念，又有娛樂效果的日系推理傑作。東野圭吾同名小說改編 以福山雅治為創作靈感電影原作同名小說《迷宮裡的魔術師》（日文原名：「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」）於2020年出版，也是推理大師東野圭吾最新創作的推理系列，系列在日本的累積銷量突破100萬本。故事中個性鮮明的主角神尾武史，擁有精湛的魔術技巧和敏銳的觀察力，說謊如同呼吸般輕而易舉，為求目的不擇手段。事實上，東野圭吾是在福山說了一句「我想扮演黑暗英雄」之後，才有了創作這部作品的靈感，這部可謂東野圭吾為福山雅治度身打造的電影，影迷萬勿錯過！福山雅治再獻主題曲 「古惑版伽俐略」大施戲法一如《神探伽俐略》系列的慣例，音樂才子福山雅治繼續為東野圭吾最新改編作《迷宮裡的魔術師》創作主題曲〈幻界〉。歌曲澎湃激昂，為戲中的「魔術」增添懸念，亦炒熱氣氛，福山雅治招牌的電結他更是出神入化，盡現男神風範。在戲中，福山雅治將會大展身手表演魔術，又會利用各種華麗戲法輔助查案，令人睇到眼花撩亂，可說是「古惑版伽俐略」，相信影迷會勁有新鮮感！
