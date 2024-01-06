達利：慾望之謎

達利：慾望之謎影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.18 上映

電影影評
東方新地

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《達利：慾望之謎》於1.18 在香港上映！《達利：慾望之謎》由賓京士利, 芭芭拉蘇高娃, 艾薩米勒主演，東方新地為你整合《達利：慾望之謎》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《達利：慾望之謎》7大入場前必看重點

《達利：慾望之謎》重點一丨電影詳情
《達利：慾望之謎》重點二丨劇情簡介
《達利：慾望之謎》重點三丨達利：慾望之謎影評
《達利：慾望之謎》重點四丨電影預告
《達利：慾望之謎》重點五丨預告片段曝光
《達利：慾望之謎》重點六丨電影彩蛋
《達利：慾望之謎》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《達利：慾望之謎》重點一丨電影詳情

《達利：慾望之謎》電影詳情
名稱 達利：慾望之謎 (Daliland)
片種
編劇
導演 瑪麗哈倫
主演 賓京士利, 芭芭拉蘇高娃, 艾薩米勒
片長 1小時37分
級別 待定
語言 英語
上映 2024年1月18日, Thu (公映)
達利：慾望之謎電影劇照
達利：慾望之謎 （圖片來源：達利：慾望之謎電影劇照）

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《達利：慾望之謎》重點二丨劇情簡介

達利：慾望之謎劇情講述1970年代，才華橫溢的超現實主義畫家－達利（賓京士利 飾）每年都會和他的妻子，繆斯女神兼保母、經理人的加拉（芭芭拉蘇高娃 飾）在紐約的頂級酒店住好幾個月，與各行各業的名人盡情地開派對，過著紙醉金迷的縱慾日子。一日，年輕的畫廊助理詹姆士意外獲得與偶像達利合作的機會，親睹這個神級藝術家的熾烈情慾和夫婦之間驚世駭俗的私密行徑。當達利步向晚年，詹姆士也慢慢感受到他瘋狂背後最脆弱的一面……
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《達利：慾望之謎》重點三丨達利：慾望之謎影評

影評有待更新
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《達利：慾望之謎》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《達利：慾望之謎》重點五丨預告片段曝光

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《達利：慾望之謎》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有達利：慾望之謎彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《達利：慾望之謎》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：達利：慾望之謎電影劇照

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