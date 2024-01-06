達利：慾望之謎影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.18 上映
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《達利：慾望之謎》於1.18 在香港上映！《達利：慾望之謎》由賓京士利, 芭芭拉蘇高娃, 艾薩米勒主演，東方新地為你整合《達利：慾望之謎》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《達利：慾望之謎》7大入場前必看重點
《達利：慾望之謎》重點一丨電影詳情
《達利：慾望之謎》重點二丨劇情簡介
《達利：慾望之謎》重點三丨達利：慾望之謎影評
《達利：慾望之謎》重點四丨電影預告
《達利：慾望之謎》重點五丨預告片段曝光
《達利：慾望之謎》重點六丨電影彩蛋
《達利：慾望之謎》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《達利：慾望之謎》重點一丨電影詳情
|《達利：慾望之謎》電影詳情
|名稱
|達利：慾望之謎 (Daliland)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|瑪麗哈倫
|主演
|賓京士利, 芭芭拉蘇高娃, 艾薩米勒
|片長
|1小時37分
|級別
|待定
|語言
|英語
|上映
|2024年1月18日, Thu (公映)
《達利：慾望之謎》重點二丨劇情簡介
達利：慾望之謎劇情講述1970年代，才華橫溢的超現實主義畫家－達利（賓京士利 飾）每年都會和他的妻子，繆斯女神兼保母、經理人的加拉（芭芭拉蘇高娃 飾）在紐約的頂級酒店住好幾個月，與各行各業的名人盡情地開派對，過著紙醉金迷的縱慾日子。一日，年輕的畫廊助理詹姆士意外獲得與偶像達利合作的機會，親睹這個神級藝術家的熾烈情慾和夫婦之間驚世駭俗的私密行徑。當達利步向晚年，詹姆士也慢慢感受到他瘋狂背後最脆弱的一面……
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《達利：慾望之謎》重點三丨達利：慾望之謎影評
影評有待更新
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《達利：慾望之謎》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《達利：慾望之謎》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：達利：慾望之謎電影劇照