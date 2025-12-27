關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇

關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！5.21上映

電影影評
東方新地編輯部

廣告

關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇影評｜《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》於5.21在香港上映！東方新地為你整合《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇影評｜入場前7大必看劇情

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看一丨電影詳情
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看二丨劇情簡介
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看三丨《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》影評
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看四丨電影預告
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看五丨預告片段曝光
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看六丨電影彩蛋
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看一丨電影詳情

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》電影詳情
名稱 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇
片種 動畫
編劇
導演
主演
片長 待定
級別 待定
語言 日語 (中文字幕)
上映 2026年5月21日, Thu (公映)

回到目錄

關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇
關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇（圖片來源：關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇電影劇照)

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看二丨劇情簡介

【海淵國】是位於海底，奉水龍為守護神並加以崇拜的國家。那片土地，是過去與其他種族一同在地上生活的人們，為了追求和平之地而漂泊於世界，最終在追求安寧的盡頭，水龍賜給他們的、一個沒有紛爭的王國。然而，這樣的和平並未永遠持續下去―― 。長年為沉眠已久的水龍獻上祈禱的巫女尤菈，在得知有人意圖喚醒水龍，藉此攻打地上後，她帶著一族相傳的「笛子」，前往地上尋求救兵。尤菈來到了【魔導王朝薩里昂】的天帝艾爾梅西亞所統治的渡假島。出現在那裡的是剛結束【魔國聯邦】開國祭，正享受著短暫假期時光的利姆路一行人。利姆路等人接受了艾爾梅西亞的委託，為了拯救尤菈，動身前往【海淵國】。然而陰謀的漩渦早已在海底下悄悄形成……。在水龍的覺醒，以及圍繞在笛子之間的騷動盡頭，隱藏在尤菈身上的「力量」真相終於揭曉。利姆路等人能否守護蒼海遠離威脅，重新取回和平呢――。

回到目錄

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看三丨關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇影評

影評有待更新
回到目錄

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
回到目錄

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇上映時間、場-次及預售情況：

回到目錄

圖片來源：關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇電影劇照

熱門文章

 