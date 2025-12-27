關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！5.21上映
關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇影評｜入場前7大必看劇情
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看一丨電影詳情
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看二丨劇情簡介
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看三丨《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》影評
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看四丨電影預告
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看五丨預告片段曝光
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看六丨電影彩蛋
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看一丨電影詳情
|《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》電影詳情
|名稱
|關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2026年5月21日, Thu (公映)
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看二丨劇情簡介
【海淵國】是位於海底，奉水龍為守護神並加以崇拜的國家。那片土地，是過去與其他種族一同在地上生活的人們，為了追求和平之地而漂泊於世界，最終在追求安寧的盡頭，水龍賜給他們的、一個沒有紛爭的王國。然而，這樣的和平並未永遠持續下去―― 。長年為沉眠已久的水龍獻上祈禱的巫女尤菈，在得知有人意圖喚醒水龍，藉此攻打地上後，她帶著一族相傳的「笛子」，前往地上尋求救兵。尤菈來到了【魔導王朝薩里昂】的天帝艾爾梅西亞所統治的渡假島。出現在那裡的是剛結束【魔國聯邦】開國祭，正享受著短暫假期時光的利姆路一行人。利姆路等人接受了艾爾梅西亞的委託，為了拯救尤菈，動身前往【海淵國】。然而陰謀的漩渦早已在海底下悄悄形成……。在水龍的覺醒，以及圍繞在笛子之間的騷動盡頭，隱藏在尤菈身上的「力量」真相終於揭曉。利姆路等人能否守護蒼海遠離威脅，重新取回和平呢――。
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看三丨關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇影評
影評有待更新
回到目錄
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇上映時間、場-次及預售情況：