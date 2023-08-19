阿基拉

阿基拉影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.19 上映

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《阿基拉》於8.19 在香港上映！東方新地為你整合《阿基拉》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《阿基拉》7大入場前必看重點

《阿基拉》重點一丨電影詳情
《阿基拉》重點二丨劇情簡介
《阿基拉》重點三丨阿基拉影評
《阿基拉》重點四丨電影預告
《阿基拉》重點五丨預告片段曝光
《阿基拉》重點六丨電影彩蛋
《阿基拉》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《阿基拉》重點一丨電影詳情

《阿基拉》電影詳情
名稱 阿基拉 (Akira)
片種 動畫,科幻
編劇
導演 大友克洋
主演
片長 2小時4分
級別 IIB 級
語言 日語 (中文字幕)
上映 2023年8月19日, Sat (重映)
阿基拉電影劇照
阿基拉 （圖片來源：阿基拉電影劇照）

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《阿基拉》重點二丨劇情簡介

阿基拉劇情講述出生於1954年的大友克洋，可謂完整地經歷了戰後復蘇的日本。他的作品中不乏自身的經歷和體悟，並將這一切融為一體：年輕時的學運抗爭、日本經濟動盪的失落、戰後陰影與對科技發展的恐懼等，都成為他筆下的題材。作品中大量寫實的風景、善用電影分類、多變的角度和用背景推動故事情節的手法，更被不少文化研究學者視為日本漫畫和動畫的分水嶺，甚至以「大友之前．大友之後」來討論表手法的變遷。而《阿基拉》動畫版由他親手繪製，可謂其巔峰之作，當中涵蓋80年代所有必備元素—不良少年、電單車、友情、愛情、Cyberpunk、戰鬥，絕對是一部將日本動畫推向電影層面的里程碑作品。
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《阿基拉》重點三丨阿基拉影評

經典，當年看很震撼，劇情同畫面都很大膽，現在重溫也不過時。
★★★★★★★★★★10/10

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《阿基拉》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《阿基拉》重點五丨預告片段曝光

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《阿基拉》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有阿基拉彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《阿基拉》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：阿基拉電影劇照

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