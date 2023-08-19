阿基拉影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.19 上映
廣告
《阿基拉》於8.19 在香港上映！東方新地為你整合《阿基拉》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《阿基拉》7大入場前必看重點
《阿基拉》重點一丨電影詳情
《阿基拉》重點二丨劇情簡介
《阿基拉》重點三丨阿基拉影評
《阿基拉》重點四丨電影預告
《阿基拉》重點五丨預告片段曝光
《阿基拉》重點六丨電影彩蛋
《阿基拉》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《阿基拉》重點一丨電影詳情
|《阿基拉》電影詳情
|名稱
|阿基拉 (Akira)
|片種
|動畫,科幻
|編劇
|—
|導演
|大友克洋
|主演
|—
|片長
|2小時4分
|級別
|IIB 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年8月19日, Sat (重映)
《阿基拉》重點二丨劇情簡介
阿基拉劇情講述出生於1954年的大友克洋，可謂完整地經歷了戰後復蘇的日本。他的作品中不乏自身的經歷和體悟，並將這一切融為一體：年輕時的學運抗爭、日本經濟動盪的失落、戰後陰影與對科技發展的恐懼等，都成為他筆下的題材。作品中大量寫實的風景、善用電影分類、多變的角度和用背景推動故事情節的手法，更被不少文化研究學者視為日本漫畫和動畫的分水嶺，甚至以「大友之前．大友之後」來討論表手法的變遷。而《阿基拉》動畫版由他親手繪製，可謂其巔峰之作，當中涵蓋80年代所有必備元素—不良少年、電單車、友情、愛情、Cyberpunk、戰鬥，絕對是一部將日本動畫推向電影層面的里程碑作品。
回到目錄
《阿基拉》重點三丨阿基拉影評
經典，當年看很震撼，劇情同畫面都很大膽，現在重溫也不過時。
★★★★★★★★★★10/10
圖片來源：阿基拉電影劇照