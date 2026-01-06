陽光女子合唱團影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.16上映優先場
陽光女子合唱團影評｜《陽光女子合唱團》於1.16在香港上映！東方新地為你整合《陽光女子合唱團》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
陽光女子合唱團影評｜入場前7大必看劇情
《陽光女子合唱團》必看一丨電影詳情
|《陽光女子合唱團》電影詳情
|名稱
|陽光女子合唱團 (Sunshine Women’s Choir)
|片種
|劇情
|編劇
|呂安弦
|導演
|林孝謙
|主演
|陳意涵,翁倩玉,鍾欣凌,孫淑媚,苗可麗,安心亞,陳庭妮
|片長
|2小時14分
|級別
|IIA 級
|語言
|國語 (中文字幕)
|上映
|2026年1月17日, Sat (優先場)2026年3月5日, Thu (公映)
《陽光女子合唱團》必看二丨劇情簡介
生日快樂歌聲響起，女嬰呱呱墜地，四名女子在監獄慶祝新生兒降臨。惠貞、阿珮、阿蘭和玉英奶奶各自背負不堪過去，有緣相逢成為獄友同舟共濟，互相扶持比家人還要親密。新來的宥芯異常叛逆，與人衝突不斷難以親近，卻也在爭吵中建立起友誼。女嬰被診斷出眼疾，必須送養方能就醫，音痴的惠貞決定送女兒最後一份回憶，陽光女子合唱團就地成立。面對教官親友的存疑，還有外人的成見和瞧不起，她們該如何穿越重重非議，唱出自己的動人生命？
《陽光女子合唱團》必看三丨陽光女子合唱團影評
影評有待更新
《陽光女子合唱團》必看四丨電影預告
陽光女子合唱團預告講述導演林孝謙與編劇呂安弦再度聯手，取材真實事件，揉合《機智牢房生活》與《歡樂合唱團》，推出有笑有淚的通俗長篇。翁倩玉睽違47年再度現身大銀幕，陳意涵、孫淑媚、安心亞、鍾欣凌載歌載舞，苗可麗、陳庭妮、何曼希真情演出，混搭美聲〈奇異恩典〉唱跳〈練舞功〉，常懷〈感恩的心〉更要〈永遠相信〉，讓溫暖歌聲迴盪，讓生命再度發光。
《陽光女子合唱團》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《陽光女子合唱團》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有陽光女子合唱團彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《陽光女子合唱團》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看陽光女子合唱團上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：陽光女子合唱團電影劇照