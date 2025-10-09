雷朋三世劇場版：不死身血族影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.20上映

雷朋三世劇場版：不死身的血族影評｜《雷朋三世劇場版：不死身的血族》於11.20在香港上映！東方新地為你整合《雷朋三世劇場版：不死身的血族》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。