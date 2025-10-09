雷朋三世劇場版：不死身血族影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.20上映
《雷朋三世劇場版：不死身的血族》於11.20在香港上映！
《雷朋三世劇場版：不死身血族》必看一丨電影詳情
|《雷朋三世劇場版：不死身的血族》電影詳情
|名稱
|雷朋三世劇場版：不死身的血族 (Lupin The Third The Movie: The Immortal Bloodline)
|片種
|動畫,動作
|編劇
|—
|導演
|小池健
|主演
|配音: 栗田貫一,大塚明夫,浪川大輔,澤城美雪,山寺宏一,片岡愛之助,森川葵
|片長
|1小時35分
|級別
|IIA 級
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2025年11月20日, Thu (公映)
《雷朋三世劇場版：不死身血族》必看二丨劇情簡介
天才怪盜雷朋三世與黃金拍檔次元大介、石川五右衛門與峰不二子，為了揭開不斷追殺他們的幕後黑手真面目，雷朋一行人聯手闖入百慕達海域中一座不存在於地圖的神秘島嶼探尋真相，同時尋找島嶼隱藏的龐大寶藏！旅程中他們乘坐的飛機遭到狙擊墜毀，更被迫降落於一座毒霧瀰漫的「死亡之島」。島嶼堆滿腐朽的核武與棄置的兵器，同時遊蕩著詭異的「垃圾人」。致命毒氣使雷朋等人陷入絕境，生存時間僅剩下24小時！島嶼支配者穆奧姆宣稱掌有「不老不死」的力量，欲毀滅世界成為新主。面對刀槍不入的不死之敵，雷朋三世將賭上其盜賊的榮耀，展開智謀交織的終極對決，挑戰這場不可能的任務！
《雷朋三世劇場版：不死身血族》必看三丨雷朋三世劇場版：不死身血族影評
影評有待更新
《雷朋三世劇場版：不死身血族》必看四丨電影預告
預告有待更新
《雷朋三世劇場版：不死身血族》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《雷朋三世劇場版：不死身血族》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有雷朋三世劇場版：不死身的血族彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《雷朋三世劇場版：不死身血族》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看雷朋三世劇場版：不死身的血族上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：雷朋三世劇場版：不死身的血族電影劇照