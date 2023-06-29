青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.24 上映
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《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》於8.24 在香港上映！《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》由配音：石川界人, 瀨戶麻沙美, 久保由利香, 東山奈央, 種﨑敦美, 内田真禮, 雨宮 天主演，東方新地為你整合《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》7大入場前必看重點
《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》重點一丨電影詳情
《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》重點二丨劇情簡介
《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》重點三丨青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹影評
《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》重點四丨電影預告
《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》重點五丨預告片段曝光
《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》重點六丨電影彩蛋
《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》重點一丨電影詳情
|《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》電影詳情
|名稱
|青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|増井壮一
|主演
|配音：石川界人, 瀨戶麻沙美, 久保由利香, 東山奈央, 種﨑敦美, 内田真禮, 雨宮 天
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年8月24日, Thu (公映)
《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》重點二丨劇情簡介
青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹劇情講述這個被天空及大海圍繞的城鎮到底會發生什麼不可思議的故事？
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《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》重點三丨青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹影評
影評有待更新
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《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》重點四丨電影預告
青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹預告講述鴨志田一撰寫的人氣小說系列《青春豬頭少年》，累計發行數突破250萬本。隨著TV動畫及劇場版《青春豬頭少年不會夢到懷夢美少女》推出，其可愛揪心又不可思議的故事引起廣大的迴響。 全新劇場版以藤澤為舞台，這個被天空及大海圍繞的城鎮到底會發生什麼不可思議的故事？
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《青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹電影劇照