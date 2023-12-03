魔女宅急便 (日語版)影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.3 上映

《魔女宅急便 (日語版)》於12.3 在香港上映！《魔女宅急便 (日語版)》由宮澤里惠, 淺野忠信, 尾野真千子, 小芝風花主演，東方新地為你整合《魔女宅急便 (日語版)》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。