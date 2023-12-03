魔女宅急便 (日語版)影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.3 上映
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《魔女宅急便 (日語版)》於12.3 在香港上映！《魔女宅急便 (日語版)》由宮澤里惠, 淺野忠信, 尾野真千子, 小芝風花主演，東方新地為你整合《魔女宅急便 (日語版)》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《魔女宅急便 (日語版)》7大入場前必看重點
《魔女宅急便 (日語版)》重點一丨電影詳情
《魔女宅急便 (日語版)》重點二丨劇情簡介
《魔女宅急便 (日語版)》重點三丨魔女宅急便 (日語版)影評
《魔女宅急便 (日語版)》重點四丨電影預告
《魔女宅急便 (日語版)》重點五丨預告片段曝光
《魔女宅急便 (日語版)》重點六丨電影彩蛋
《魔女宅急便 (日語版)》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《魔女宅急便 (日語版)》重點一丨電影詳情
|《魔女宅急便 (日語版)》電影詳情
|名稱
|魔女宅急便 (日語版) (Kiki’s Delivery Service)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|清水祟
|主演
|宮澤里惠, 淺野忠信, 尾野真千子, 小芝風花
|片長
|1小時48分
|級別
|I 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年12月3日, Sun (重映)
2014年4月17日, Thu (公映)
《魔女宅急便 (日語版)》重點二丨劇情簡介
魔女宅急便 (日語版)劇情講述樂天少女琪琪 (小芝風花飾) 為成為魔女，在13歲生日的月圓之夜，與好友黑貓吉吉隻身來到陌生的克里克鎮，展開為期一年的個人修行。到達後，正在找落腳處的琪琪幸運地遇上和善的麵包店老闆娘索娜 (尾野真千子 飾)，並得到她的幫忙暫住閣樓。有別於媽媽 (宮澤里惠飾) 調製魔法藥品的能力，琪琪最擅長的魔法就是騎著掃帚，翱翔天際！而她也決定以此為業，賺取生活費，於是「魔女宅急便」的速遞店就這樣開張了！ 琪琪每天充滿幹勁、熱心地為島上居民運送不同的物件，直到一天，島上傳出關於魔女詛咒的流言，居民人心惶惶，更漸漸疏離琪琪。琪琪心灰意冷，而飛行魔法竟同時失靈！飛天掃帚斷成兩半，連一直陪伴著她的吉吉也不見蹤影！接二連三的打擊，令琪琪不禁重新思考成為魔女的決定… 到底應放棄一切，回到爸媽溫暖的懷抱中；還是努力克服困難，嘗試再次高飛，成為真正的「魔女」?
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《魔女宅急便 (日語版)》重點三丨魔女宅急便 (日語版)影評
影評有待更新
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《魔女宅急便 (日語版)》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《魔女宅急便 (日語版)》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：魔女宅急便 (日語版)電影劇照