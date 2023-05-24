麵包超人大電影：多洛林與妖怪嘉年華｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.22 上映
廣告
《麵包超人大電影：多洛林與妖怪嘉年華》於6.22 在香港上映！東方新地為你整合《麵包超人大電影：多洛林與妖怪嘉年華》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《麵包超人大電影：多洛林與妖怪嘉年華》5大入場前必看重點
《麵包超人大電影：多洛林與妖怪嘉年華》重點一丨電影詳情
《麵包超人大電影：多洛林與妖怪嘉年華》重點二丨劇情簡介
《麵包超人大電影：多洛林與妖怪嘉年華》重點三丨影評
《麵包超人大電影：多洛林與妖怪嘉年華》重點四丨預告
《麵包超人大電影：多洛林與妖怪嘉年華》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《麵包超人大電影：多洛林與妖怪嘉年華》重點一丨電影詳情
|《麵包超人大電影：多洛林與妖怪嘉年華》電影詳情
|名稱
|麵包超人大電影：多洛林與妖怪嘉年華 (ANPANMAN: Dororin and the Transformation Carnival)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|I 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年6月22日, Thu (公映)
《麵包超人大電影：多洛林與妖怪嘉年華》重點二丨劇情簡介
能變身成任何東西，可愛又歡樂的妖怪們，將在他們居住的妖怪鎮舉辦好玩的慶典！妖怪嘉年華就像遊樂園一樣，華麗又充滿驚喜，小朋友們玩得不亦樂乎！只有不擅長變身的妖怪男孩——多洛林無法融入歡樂氣氛，一個人孤零零的…… 落單的多洛林遇見忌廉包熊貓，即使兩人動不動就吵架，也慢慢培養情誼。他們為了尋找隱藏世界第一變身力量的披風〈暗黑披風〉，前往了恐怖森林。但是細菌人突然出現，打算利用披風的力量四處破壞，把妖怪嘉年華弄得亂七八糟！ 麵包超人他們能夠擋住細菌人的攻擊，成功守護愉快的妖怪嘉年華嗎？ 讓所有人充滿歡笑的大冒險即將展開！
回到目錄
《麵包超人大電影：多洛林與妖怪嘉年華》重點三丨影評
影評有待更新
回到目錄
《麵包超人大電影：多洛林與妖怪嘉年華》重點四丨預告
回到目錄
《麵包超人大電影：多洛林與妖怪嘉年華》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：麵包超人大電影：多洛林與妖怪嘉年華電影劇照