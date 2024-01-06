2001太空漫遊影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.6 上映
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《2001太空漫遊》於1.6 在香港上映！《2001太空漫遊》由Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester主演，東方新地為你整合《2001太空漫遊》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《2001太空漫遊》7大入場前必看重點
《2001太空漫遊》重點一丨電影詳情
《2001太空漫遊》重點二丨劇情簡介
《2001太空漫遊》重點三丨2001太空漫遊影評
《2001太空漫遊》重點四丨電影預告
《2001太空漫遊》重點五丨預告片段曝光
《2001太空漫遊》重點六丨電影彩蛋
《2001太空漫遊》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《2001太空漫遊》重點一丨電影詳情
|《2001太空漫遊》電影詳情
|名稱
|2001太空漫遊 (2001: A Space Odyssey)
|片種
|科幻,劇情
|編劇
|—
|導演
|史丹尼寇比力克
|主演
|Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester
|片長
|2小時21分
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2024年1月6日, Sat (重映)
《2001太空漫遊》重點二丨劇情簡介
2001太空漫遊劇情講述長年累月在世界十大經典電影中穩佔一席位，上映四十五年來，這部科幻電影曾多次重映，不單絲毫沒有老舊過時的感覺，同時更令人心生敬意。在無邊無際的太空旅程中，沉思無垠的宇宙、人類進化與科技發展的關係，主題視野寬廣，敘事形式開放，超越類型的框框而漫遊於哲學與想像之間，上下求索。影片拍攝時，正值電腦方興未艾的年代，卻藉著操縱太空船的電腦密謀叛變，指出人類終有一日會淪為科技操控的對象，今時今日看來，實在極有遠見。在沒有電腦特技的年代，影片所創造的視覺風格，不但現在依然令人信服，更成為後來許多同類電影的靈感與參照。
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《2001太空漫遊》重點三丨2001太空漫遊影評
影評有待更新
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《2001太空漫遊》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《2001太空漫遊》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：2001太空漫遊電影劇照