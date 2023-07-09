82年生的金智英影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.9 上映
《82年生的金智英》7大入場前必看重點
《82年生的金智英》重點一丨電影詳情
《82年生的金智英》重點二丨劇情簡介
《82年生的金智英》重點三丨82年生的金智英影評
《82年生的金智英》重點四丨電影預告
《82年生的金智英》重點五丨預告片段曝光
《82年生的金智英》重點六丨電影彩蛋
《82年生的金智英》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《82年生的金智英》重點一丨電影詳情
|《82年生的金智英》電影詳情
|名稱
|82年生的金智英 (Kim Ji-young: Born 1982)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|金到暎
|主演
|鄭裕美, 孔劉
|片長
|1小時58分
|級別
|I 級
|語言
|韓語 (中英文字幕)
|上映
|2023年7月9日, Sun (重映)
2019年11月1日, Fri (公映)
《82年生的金智英》重點二丨劇情簡介
82年生的金智英劇情講述平凡人妻「金智英」(鄭裕美 飾) 某天好像忽然撞邪一樣，以母親和學姐的口吻教訓丈夫 (孔劉 飾)，直至她見心理醫生後，才肯道出自己由出生至今，身為女性而備受種種理所當然的壓逼與痛苦…… 故事不止涉及重男輕女、性騷擾，甚至延伸至階級歧視等問題，在韓國引起極大迴響，更獲文在寅總統、國民MC劉在錫、防彈少年團隊長金南俊等強力推薦！「金智英」的故事，也是妳和她，甚至每一個人的真實人生！
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《82年生的金智英》重點三丨82年生的金智英影評
觀眾總評分：7.6/10
其實已經超越了電影了，電影更多在於引發討論與社會意義。裡面涉及到非常多關於重男輕女，性騷擾，產後抑鬱等等很多很多。
★★★★★★★★★☆9/10
今年最佳韓國電影
★★★★★★★★★☆9/10
《82年生的金智英》重點四丨電影預告
82年生的金智英預告講述《屍殺列車》人氣大叔孔劉與緋聞女友鄭裕美合體飾演夫妻的最新作品《82年生的金智英》於過去的星期一舉行記者招待會，二人鮮有同場，並聯同導演金到暎出席記者招待會，為10月上映的新作宣傳。他們紛紛表示這是會令人思考很多的電影，同時是非常真摰，會帶給觀眾100%共鳴的作品。單單是孔劉與鄭裕美同框已經非常轟動，引來不少話題。 二人繼《無聲吶喊》《屍殺列車》後，曾經傳出緋聞，今次已經是第三度合作，默契十足！鄭裕美與孔劉在記招上毫不避嫌，上演甜蜜互動。記招開初邀請二人上台時，孔劉先獨自上台，見鄭裕美久久未上台，立即跑回台側，扶戲中「老婆」上台合照，就像電影海報一樣，非常溫馨。當二人談及合作時，互相盛讚，孔劉表示鄭裕美根本就是「金智英」，說：「這是無法用言語說明，但只有鄭裕美所擁有的魅力。」而鄭裕美則分享自己望著孔劉拍攝時被他的演技嚇了一跳，完全就像劇本所寫的一樣，孔劉被大讚立即笑言這場戲已經被導演剪掉，而導演尷尬確認此事，但孔劉毫不介意，大笑收場，可見今次拍攝，主角們都非常愉快！ 由於同名小說《82年生的金智英》在韓國極具爭議性，雖已狂銷100+萬冊，但不少人直指這是女權主義的作品，引起十分大的迴響！當鄭裕美確定演出時，受到很多惡評，但鄭裕美表示接拍：「沒有太大的負擔。因為我只想拍好的電影，並與觀眾分享。因此，我不必擔心太多。」而孔劉則表示收到劇本時，第一時間想起媽媽，心情非常激動，並說：「演員的責任是收到好的劇本後決定拍攝，電影會否成為熱話不到我們決定。而每個人的觀點與角度總會存在差異，甚麼是對，甚麼是錯，並不是由我去控制，只少我是這樣想的。」
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