MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.3上映
MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS影評｜《MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS》於12.3在香港上映！東方新地為你整合《MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS影評｜入場前7大必看劇情
《MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS》必看一丨電影詳情
|名稱
|MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS (MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS)
|片種
|演唱會
|編劇
|—
|導演
|Yeji Lee,Yoondong Oh
|主演
|MONSTA X
|片長
|1小時58分
|級別
|待定
|語言
|韓語 (中文字幕)
|上映
|2025年12月3日, Wed (公映)
《MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS》必看二丨劇情簡介
2025年七月，MONSTA X 登上KSPO DOME ，帶來 2025 MONSTA X CONNECT X 震撼演出，連續三晚的勁歌熱舞讓歌迷留下難忘回憶。演唱會電影完整收錄感染力十足的現場樂團演奏、充滿亮點的歌單、未曾曝光的籌備過程幕後花絮，以及成員們回顧十年歷程的獨家真摯採訪。這是 MONSTA X 與 MONBEBE 一同寫下的十年故事。
《MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS》必看三丨MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS影評
影評有待更新
《MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS》必看四丨電影預告
預告有待更新
《MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS電影劇照