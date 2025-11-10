MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.3上映

MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS影評｜《MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS》於12.3在香港上映！東方新地為你整合《MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。