健康老化｜哈佛研究追蹤5萬人30年 日飲3杯咖啡助健康老化 減癌症/心臟病/糖尿病風險
追蹤5萬人長達30年 哈佛研究結齋啡有助「健康老化」
據《福斯新聞頻道》報導，由哈佛大學進行的研究追蹤近5萬名參與「護士健康研究」（Nurses’ Health Study）的女性長達30年。結果顯示，攝取含咖啡因的咖啡的中年女性，在健康老化方面表現最佳，但不含咖啡因的咖啡，甚或含咖啡因的茶或汽水則未見有此效果。
健康老化定義：老年未患癌症糖尿心臟病
哈佛大學公共衛生學院研究員Sara Mahdavi博士指出，他們所定義的「健康老化」，是指在沒有重大慢性病的情況下活到老年，且身體、心理與認知功能依然良好。根據美國營養學會的新聞稿，研究人員發現，每天早上喝咖啡有助於女性在晚年保持頭腦清晰、身體強健。
研究發現，被歸類為「健康老化」的女性每日平均攝取約315毫克的咖啡因，來源主要為咖啡。研究顯示，每多喝一杯咖啡，健康老化的機率增加2%至5%。雖然部分汽水亦含有咖啡因，但每日飲用汽水者的健康老化機率反而降低20%至26%。
專家認為，研究所發現的健康益處似乎是咖啡獨有，而非單純來自咖啡因，而咖啡中獨特的生物活性化合物可能發揮了關鍵作用。
針對白人女性 通用性仍存疑
Sara Mahdavi指出，過去的研究多將咖啡與單一健康結果連結，而這項研究則是首次從多個老化面向，跨越三十年來評估咖啡的影響。她承認這項研究仍有一些限制，稱「如同所有觀察性研究，我們無法證明因果關係，儘管已調整多項影響因素，仍可能存在未被測量的干擾變項。」
她續指，參與研究的族群主要為白人、受過良好教育的女性醫護人員，因此研究結果是否適用到其他族群仍需進一步確認。她強調與整體健康生活習慣相比，咖啡的健康效益仍屬相對溫和。
專家指2類人應避免飲咖啡
台灣基因醫生張家銘認為，這項研究並不代表所有人都應該飲咖啡，尤其是對咖啡因敏感、有胃酸倒流或心悸問題者，仍應避免飲用咖啡；對於已有飲咖啡習慣的人士而言，研究結果無疑是一項令人安心的提醒。每天飲咖啡雖未必有立竿見影的療效，卻是一種慢慢改善身體健康的方法。
齋啡配1種油效果更佳
台灣腎臟科醫生洪永祥指出，黑咖啡（齋啡）富含綠原酸、多酚與咖啡因等多種抗氧化物，具有抗氧化、抗發炎及促進代謝作用；多項研究顯示，每日飲1至2杯齋啡可降低慢性腎臟疾病風險。他建議在齋啡中加入1湯匙（約10至15毫升）的特級冷壓初榨橄欖油，利用其細小油性脂肪顆粒包覆咖啡裡面的各種水溶性成份，讓其更容易被人體細胞吸收，認為橄欖油咖啡會比單純飲齋啡更為健康。