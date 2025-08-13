助眠飲品｜更年期女性容易失眠 推薦1款黑豆漿助眠補骨 只需3種材料1分鐘完成
更年期女性常常面臨失眠的困擾，台灣癌症關懷基金會董事長兼養生專家陳月卿建議飲用一款由黑豆、糙米飯及紅棗組合而成的飲品，不僅有助於改善睡眠，亦可預防骨質疏鬆並增強腦力。
長期失眠損免疫力記憶力
綜合台灣傳媒報道，陳月卿指失眠不僅會導致白天精神不振、情緒不穩，亦可能引發憂鬱、壓力、焦慮等問題，進而降低應變能力和免疫力，記憶力和思考力也會受到影響，工作效率因此下降。許多人選擇服用安眠藥來解決失眠，但這可能加重身體負擔。
黑豆含2大營養素 配合豆漿天然助眠
陳月卿所推薦的「紅棗黑豆漿」，其中的黑豆富含蛋白質，並有高達80%大豆異黃酮，同時含有抗氧化成分花青素，能有效清除體內自由基，延緩衰老。
紅棗具有補益脾胃、養血安神的功效，並能抑制肝炎病毒的活性。陳月卿表示，黑豆漿的淡淡香氣和豐富的花青素能帶來寧靜與放鬆的感覺，是天然的助眠劑。相比黃豆，黑豆性質較溫和，含有更多的鈣和鐵，特別適合體質寒冷或怕冷的女性，以及懷孕、更年期婦女和骨質疏鬆患者飲用。
紅棗黑豆漿製作步驟
- 材料：90克蒸熟黑豆、50克糙米飯、8粒去籽紅棗
- 製作方法：將所有材料放入攪拌機，加入約600c.c.熱水，攪拌約1分鐘即可
睡前食1種水果 入睡速度快近4成
