升糖陷阱｜乳酪+水果≠健康 加味乳酪等如半罐可樂 專家拆解健康乳酪必備2種成份
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不少人習慣將乳酪配搭水果食用，雖然兩者都被視為健康食物，但有營養師就提醒，不同水果的升糖指數有所不同，有可能令血糖迅速上升，繼而引發脂肪囤積，成為增磅元兇。她同時提醒市面並非所有乳酪都一樣健康，部分產品的成份甚至可視為「甜品」，特別建議挑選乳酪時要注意2種成份。
注意水果配乳酪「高糖陷阱」
台灣營養師陳珮淳在其社交平台專頁發文指出，乳酪與水果的組合看似健康，但也可能隱藏熱量陷阱。其中香蕉、水蜜桃或芒果要特別小心，因這些水果雖然天然，但含糖量高且升糖指數不低，會導致血糖飆升，進而刺激胰島素大量分泌，促進脂肪合成與囤積。
建議乳酪配4種水果食用
如果要配搭水果食用，陳珮淳建議選擇低糖高纖的水果，不僅不會引起血糖劇烈波動，還有助於腸道代謝，包括：
- 藍莓
- 蘋果
- 草莓
- 覆盆莓等
有添加乳酪 糖含量可等於半罐可樂
陳珮淳指出，市面上不少乳酪其實經過調味，有添加糖、奶油或香料，有些含糖量甚至相當於半罐可樂。她建議選擇無糖原味乳酪，有助避免多餘糖分並保留完整的活菌，對腸道健康有，亦可促進消化及降低發炎風險。
健康乳酪必備「2種成份」
對於如何挑選健康乳酪，她建議成分表中最好只有「生乳」和「乳酸菌」，如何見到「果泥」、「糖」或「奶精」則應該避免。另一方面，陳珮淳指希臘乳酪因蛋白質含量高、乳糖低且飽足感強，特別適合減肥人士。她建議希臘乳酪搭配烚蛋、無糖豆漿或雞胸肉等高蛋白質食物，以增加飽足感。
「希臘乳酪」與「希臘式乳酪」差異
大腸直腸外科醫師黃郁純曾於YouTube頻道影片解釋，乳酪後放置一段時間會出現乳清液體，上方的濃稠塊狀物即為「希臘乳酪」。至於市面常見的「希臘式乳酪」，其實只是加入增稠劑如洋菜膠、刺槐豆膠或果膠，使其質地更黏稠、貼近希臘乳酪口感，未必擁有希臘乳酪「高蛋白質、低糖」的優點，建議消費者細閱產品成份表以作區別。
食乳酪最佳時間
至於食用乳酪的「正確時間」，黃郁純解釋無論何時食用乳酪，對身體其實都有益處，並無太大差別，但亦有研究指早餐前食乳酪，腸道發炎的比例會較低；飯後食用則需間隔一段時間，以避免好菌被胃酸破壞，增加其存活率。