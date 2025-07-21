升糖陷阱｜乳酪+水果≠健康 加味乳酪等如半罐可樂 專家拆解健康乳酪必備2種成份

不少人習慣將乳酪配搭水果食用，雖然兩者都被視為健康食物，但有營養師就提醒，不同水果的升糖指數有所不同，有可能令血糖迅速上升，繼而引發脂肪囤積，成為增磅元兇。她同時提醒市面並非所有乳酪都一樣健康，部分產品的成份甚至可視為「甜品」，特別建議挑選乳酪時要注意2種成份。

