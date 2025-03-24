飲食健康｜1類人日飲2杯咖啡 死亡風險激增105% 醫生列9類人忌飲咖啡

不少人喜歡飲咖啡提神，甚至已對咖啡成癮，但並非人人都適合經常飲咖啡。有醫生指出有9類人其實不適合飲咖啡，包括高血壓患者、大腸激躁症患者、孕婦、缺鐵性貧血患者及未成年人等，甚至有研究指出，有1類人如每日飲用超過2杯咖啡，死亡風險可以增加多達105%，亦即風險增加足足1倍有多。

