飲食健康｜1類人日飲2杯咖啡 死亡風險激增105% 醫生列9類人忌飲咖啡
適量飲咖啡可防心血管疾病
台灣重症科醫生黃軒曾於社交平台專頁發文，指咖啡因的提神效果雖然廣受喜愛，但並非所有人都適合飲用；日本一項研究顯示，正常血壓者每天飲1或2杯以上咖啡，心血管疾病風險可以分別降低16%和25%，然而對某些人而言，日飲2杯或以上咖啡不但無法相關風險，其整體死亡風險甚至會因而增加。
9類人士不宜飲咖啡
1.高血壓人士
第一級高血壓（收縮壓 140mmHg）人士：與從不喝咖啡的人相比，每天飲1杯或多於2杯的人，心血管疾病風險分別升高16%與6%。
嚴重高血壓（收縮壓＞180mHg）人士：與從不喝咖啡的人相比，每天喝1杯咖啡，心血管疾病死亡風險降低了26%；然而如過每天飲多於2杯咖啡，相關風險則提高105%。
2.心律不整人士
心律不整患者應避免飲用咖啡，因為咖啡因會刺激心臟，可能加重病情。
3.容易焦慮或恐慌人士
對於容易焦慮或恐慌的人，咖啡因可能加劇情緒問題。瑞典研究發現，五杯咖啡的咖啡因劑量可能引發恐慌症患者的發作，並增加健康成年人焦慮情緒。
4.孕婦
孕婦應謹慎飲用咖啡；過多咖啡因可能增加流產、早產和低出生體重的風險。專家建議孕婦每天咖啡因攝入量不應超過200毫克。
5.有胃酸倒流問題人士
咖啡中的咖啡因和酸性物質可能加重胃酸倒流及燒心症狀。
6.腸易激患者
咖啡因可能刺激腸道，導致腹痛、腹脹或腹瀉。即使是低咖啡因或無咖啡因的咖啡，也可能引起腸道不適。
7.失眠人士
失眠患者應避免飲用咖啡，特別是在睡前幾小時內，因為咖啡因會影響睡眠質量。
8.缺鐵性貧血患者
咖啡的多酚、咖啡因及植酸等成分會與鐵結合，繼而降低鐵的吸收率，可能會加重缺鐵性貧血患者病情。
9.未成年人人士
最後，黃軒指未成年人士因神經系統尚未發育完全，對咖啡因敏感性較高，飲用咖啡可能影響睡眠、情緒和學習能力。
健康人士適量飲咖啡益處多
黃軒提醒，享受咖啡的提神效果時，也要考慮其可能帶來的健康風險。若無上述問題，適量飲用咖啡仍有益處，如提神醒腦、增加代謝、抗氧化及預防慢性病等效果。建議每天咖啡因攝入量不超過300毫克，相當於2至3杯咖啡。