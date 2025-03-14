飲咖啡｜24歲女每朝1杯咖啡致胃潰瘍 醫生：2種情況飲咖啡最傷身 拆解每日飲咖啡上可致骨質疏鬆

尤其是打工仔，不少人都會在早上飲杯咖啡提神。有名24歲女子每早都會飲1杯牛奶咖啡（Latte），未料卻因而導致胃潰瘍。有醫生解釋，咖啡因及牛奶都會促進胃酸分泌，提醒2種情況下要避免飲咖啡，否則將份外傷身。

