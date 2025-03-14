飲咖啡｜24歲女每朝1杯咖啡致胃潰瘍 醫生：2種情況飲咖啡最傷身 拆解每日飲咖啡上可致骨質疏鬆
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尤其是打工仔，不少人都會在早上飲杯咖啡提神。有名24歲女子每早都會飲1杯牛奶咖啡（Latte），未料卻因而導致胃潰瘍。有醫生解釋，咖啡因及牛奶都會促進胃酸分泌，提醒2種情況下要避免飲咖啡，否則將份外傷身。
台灣家醫科醫生羅佳琳於當地節目《醫師好辣》中提醒，有2種情況最好避免飲用咖啡，分別是「空肚」及「情緒緊張時」。她解釋指好多打工仔早上匆忙出門，情緒緊張，此時若飲用含牛奶的咖啡，可能對身體造成更大損害。
羅佳琳分享病例，指曾遇到一名24歲女子患上胃潰瘍。在檢討其飲食習慣時，發現她因怕肥而不吃早餐，每天早上只喝一杯低脂牛奶咖啡（latte），然後就匆忙帶著水果上班。
咖啡因與牛奶均會促進胃酸 空肚飲完再食水果「更傷」
羅佳琳指出，咖啡因和牛奶中的蛋白質都會促進胃酸分泌。若早上有進食，胃內有食物「墊底」，即使胃酸增加也能被稀釋。然而女事主空肚飲牛奶咖啡，隨後在公司吃高糖分水果，糖分同樣增加胃酸，長期下來導致胃部受損，最終演變成胃潰瘍。
建議避免「空肚飲咖啡」
針對這個問題，羅佳琳建議女生早上至少吃個三文治，若要喝咖啡，則選擇黑咖啡。經過半年調整，該女生覆診接受胃鏡檢查，發現胃潰瘍已經康復。羅佳琳特別指出，許多人不清楚蛋白質會促進胃酸分泌，而牛奶咖啡因為是流體，無法有效稀釋胃酸。她在回答嘉賓疑問時提到，烚蛋雖然也是蛋白質，但因為是固態，停留在胃內時間較長，即使配上咖啡也能充當緩衝作用。
每日飲咖啡應以4杯為限
根據台灣的營養學專家及相關機構（如衛生福利部、台灣國際生命科學會等）建議，一般健康成年人每天攝取咖啡因的上限約為400毫克，美國食品藥物管理局（FDA）亦有相似建議。400毫克份量大約相當於3至5杯中杯美式咖啡（每杯約230毫升，咖啡因含量約80-120毫克，視濃度而定），然而實際份量因個人體質、耐受度、生活習慣及健康狀況而異。
台灣國際生命科學會秘書長張月櫻博士曾撰文指出，健康成年人每天咖啡因攝取量應控制在400毫克以下。