黑咖啡｜哈佛醫學院推薦齋啡加2種香料變抗炎神器 消腫/穩血糖/防午後昏沈
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不少人習慣飲黑咖啡提神。有哈佛大學研究指出，如果在黑咖啡中加入特定辛香料，可以將其升級為「抗炎咖啡」。這種特製配方不但保留提神作用，更能調節胰島素阻抗，解決午後昏沉感。專家解釋，只要加入2種常見辛香料，促進代謝及去水腫的效果比單飲黑咖啡更為顯著，特別適合經常留在冷氣房、容易手腳冰冷的人士飲用。
拆解抗炎咖啡2大關鍵辛香料
抗炎咖啡的核心在於透過辛香料與優質油脂的協同作用，將抗氧化效能發揮到極致。只要在咖啡中加入以下2種辛香料，便能溫潤補氣，並有效抑制對甜食的渴望：
- 薑黃粉：內含的薑黃素具備強大的抗炎效果。由於薑黃素屬於脂溶性，必須配搭優質油脂（如紫蘇籽油或牛奶脂肪）以及黑胡椒中的胡椒鹼一同飲用，才能大幅提升身體的吸收率。
- 錫蘭肉桂粉：能夠幫助穩定血糖，並延緩碳水化合物在腸道內的吸收，預防飯後血糖大幅波動，從而抑制脂肪囤積。
2款抗炎咖啡實用沖調配方
想在家中自製抗炎咖啡，可以參考以下2種具備不同功效的沖法：
基礎版抗炎咖啡
準備材料：咖啡粉1勺、有機薑黃粉、有機錫蘭肉桂粉、少許黑胡椒、有機紫蘇籽油（或草飼牛油）、牛奶。
沖調步驟：
- 在杯中加入咖啡粉、適量薑黃粉與肉桂粉。
- 滴入少許紫蘇籽油，並撒上關鍵的黑胡椒。
- 倒入7分滿的牛奶，放入微波爐加熱約90秒。
使用奶泡棒充分攪拌，讓油脂與辛香料乳化成綿密口感，這一步是提升風味與吸收率的關鍵所在。
「進階版」抗炎咖啡
準備材料：手沖黑咖啡250毫升、草飼牛油10克、MCT油（中鏈脂肪酸油）5毫升、少許生薑粉。
主要功效：除了具備深度抗發炎及促進代謝的作用外，優質油脂能進一步提升飽足感。
特定人士飲用注意事項
雖然抗炎咖啡具備驅寒及穩定血糖等多重好處，但並非所有體質都適合飲用；由於薑黃具有活血作用，孕婦或哺乳期婦女飲用前建議先諮詢醫生意見，以免影響身體狀況。