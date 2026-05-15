黑咖啡｜哈佛醫學院推薦齋啡加2種香料變抗炎神器 消腫/穩血糖/防午後昏沈

不少人習慣飲黑咖啡提神。有哈佛大學研究指出，如果在黑咖啡中加入特定辛香料，可以將其升級為「抗炎咖啡」。這種特製配方不但保留提神作用，更能調節胰島素阻抗，解決午後昏沉感。專家解釋，只要加入2種常見辛香料，促進代謝及去水腫的效果比單飲黑咖啡更為顯著，特別適合經常留在冷氣房、容易手腳冰冷的人士飲用。

