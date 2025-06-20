大腸癌｜婦人患腸癌末期轉移肝臟 攝取1種營養素腫瘤竟縮小 醫生拆解關鍵食過量恐傷肝
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超加工食物或紅肉恐增大腸癌風險。要預防大腸癌，有專家建議可考慮將白米替換為糙米，以增加膳食纖維的攝取量。同時，於日常飲食中加入薑黃亦可能有幫助。有醫生就分享病例，指一名婦女患大腸癌末期，癌細胞已轉移至肝臟。她在接受化療的同時連續三個月每天以薑黃入饌，結果發現肝臟5個轉移腫瘤竟大幅縮小。
每日補充薑黃 末期癌婦腫瘤大幅縮小
台灣基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘在YouTube頻道《小青書》指出，許多動物和臨床實驗顯示薑黃具有抗癌潛力。他指有醫學期刊曾報道病例，指一名79歲婦女被診斷患第三期大腸癌，手術後一年發現癌細胞轉移至肝臟，形成五個直徑3至5厘米的腫瘤，病情進一步惡化第四期，同隨之展開化療。
錢政弘表示，該名婦女在接受約3個月的化療後，因無法忍受副作用而拒絕繼續治療。主診醫師遂建議她多食用薑黃；錢醫生指市面上的薑黃錠劑約為1克，她每天攝取5克，3個月後的電腦斷層掃描顯示其肝臟的5個轉移腫瘤均縮小至不到1厘米，結果叫醫生大感驚訝。
印度人少患大腸癌或與薑黃有關
錢政弘指出，印度是全球大腸癌發病率最低的國家之一，這可能與他們的飲食習慣有關。印度人普遍肉類攝取較少，且常食用含有薑黃的咖哩。他建議民眾若不想購買保健品，可以考慮在日常飲食中多加入薑黃。
除了薑黃，錢政弘還建議那些蔬菜攝取不足的人，將主食從白米改為糙米。這樣可以大幅增加膳食纖維和維他命E的攝取，對於大腸癌的預防和保健非常有益。
有男子過量服用薑黃致肝損傷
薑黃或與上述病例的腫瘤縮小有關，但過量服用薑黃亦有其風險；有報道指出，美國一名54歲男子向來有每天服用營養補充劑習慣，他開始服用主要成份為薑黃的補充劑後，1星期後發尿液顏色變深、噁心及皮膚發痕，求醫後確診「藥物性肝」損傷，幸而在停服補充劑，配合治療後已於數星期後康復。
據報，該男子服用的保健品每粒含有2,250毫克薑黃素，但有研究指成人每日不應攝取超過2,000毫克薑黃素。