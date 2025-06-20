大腸癌｜婦人患腸癌末期轉移肝臟 攝取1種營養素腫瘤竟縮小 醫生拆解關鍵食過量恐傷肝

超加工食物或紅肉恐增大腸癌風險。要預防大腸癌，有專家建議可考慮將白米替換為糙米，以增加膳食纖維的攝取量。同時，於日常飲食中加入薑黃亦可能有幫助。有醫生就分享病例，指一名婦女患大腸癌末期，癌細胞已轉移至肝臟。她在接受化療的同時連續三個月每天以薑黃入饌，結果發現肝臟5個轉移腫瘤竟大幅縮小。

